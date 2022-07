Polizei warnt vor Lagerfeuern bei aktueller Trockenheit

Aufgrund der aktuellen Trockenheit besteht erhöhte Brandgefahr. Die Polizei bittet daher darum, auf offene Lagerfeuer zu verzichten.

Weil die aktuellen Wetterbedingungen für große Trockenheit sorgen, hat die Polizei noch einmal vor offenen Lagerfeuern gewarnt. Aufgrund der derzeit vorherrschenden Trockenwetterperioden und der großen Gefahr von Vegetationsbränden wird seitens der Polizeibeamten darum gebeten, weitgehend auf offene Lagerfeuer zu verzichten. In den vergangenen Tagen kam es unter anderem am Baggersee in Druisheim zu einem abendlichen Lagerfeuer. Die verantwortlichen Personen ließen die heiße Glut unbeaufsichtigt zurück, die glücklicherweise durch umsichtige Spaziergänger gelöscht wurde, bevor sich das neu entfachte Feuer ausbreiten konnte. (AZ)