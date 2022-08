Radler bleibt bei Unfall in Druisheim mit Kopf in Scheibe stecken

In Druisheim hat sich ein spektakulärer Unfall ereignet. Ein 53-Jähriger kommt dabei vergleichsweise glimpflich davon.

Im Mertinger Ortsteil Druisheim hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fahrradfahrer mit seinem Kopf in der Windschutzscheibe eines Autos stecken geblieben ist. Nach Angaben der Polizei wollte eine 37-Jährige mit ihrem Pkw von der Graf-Teutoburger-Straße nach links in die Trowinstraße einbiegen. Auf dieser waren zur gleichen Zeit ein 53-Jähriger und sein 15-jähriger Sohn auf Fahrrädern in südlicher Richtung unterwegs. Die Frau übersah die beiden Radler und der Wagen kollidierte mit dem 53-Jährigen.

Der Helm des Radfahrers verhindert schlimmere Verletzungen

Der Mann prallte so stark gegen die Windschutzscheibe, dass sein Kopf zunächst darin stecken blieb. Er konnte sich aber selbst daraus befreien. Durch die Tatsache, dass der 53-Jährige einen Helm trug, konnte der Polizei zufolge Schlimmeres verhindert werden. Ein Rettungswagen brachte das Opfer ins Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitt der Radfahrer nur leichte Verletzungen, darunter diverse Prellungen, ein Schleudertrauma und Schnittverletzungen. Bei dem Aufprall entstand am Auto der Unfallverursacherin ein Schaden von etwa 5000 Euro. (AZ)

