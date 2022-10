Rollendes Postfahrzeug kracht in Druisheim gegen eine Mauer

Weil sie die Bremse nicht gezogen hat, ist das Postauto eine 23-Jährigen in Druisheim davongerollt und hat die junge Frau verletzt.

In Druisheim ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Postbotin verletzt wurde. Sie stellte gegen 11 Uhr ihr Postfahrzeug in Hanglange ab. Dabei sicherte die 23-Jährige ihr Fahrzeug laut Polizei Rain wohl nicht ausreichend gegen ein Wegrollen. Nachdem die Frau ausgestiegen war, rollte das Fahrzeug los.

Die 23-Jährige versuchte laut Polizei noch in das Fahrzeug einzusteigen, um die Bremse zu betätigen. Dabei fuhr der linke Vorderreifen des Fahrzeugs zunächst über ihren linken Fuß, ehe das Fahrzeug weiter rollte. Schließlich kam das Postauto nach etwa 50 Metern an einer Stadelmauer zum Stehen.

Der Schaden am Postauto liegt bei etwa 3000 Euro, der Schaden an der Mauer bei etwa 1500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen zog sich die 23-Jährige eine Fraktur des linken Sprunggelenks zu. (AZ)

