Urlauberin stürzt in Druisheim unglücklich mit dem Rad

Eine Urlauberin landet nach einem Ausflug mit ihrem Mountainbike im Krankenhaus. Bei Druisheim war sie unglücklich gestürzt.

Der Radauflug einer 55-jährigen Urlauberin endete am Samstagnachmittag anders als geplant. Die Frau war mit ihrem Mountainbike bei der Fahrt durch den Mertinger Ortsteil Druisheim so unglücklich gefallen, dass sie ins Krankenhaus gebraucht wurde.

Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei Rain, war die Frau mit dem Vorderrad ihres Rades an die Bordsteinkante gekommen, stürzte und verletzte sich leicht. Durch den Sturz erlitt sie zwar dank ihres getragenen Fahrradhelms nur leichte Prellungen und Schürfwunden, doch sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Donauwörth gebracht. An dem Unfall war niemand sonst beteiligt. (AZ)

