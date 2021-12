Türchen 19: Die Gabe, die von Herzen kommt

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Das Geschenk

Kindergottesdienst am 24. Dezember. Stolz bringen die Kleinen ihre Bilder, die sie in der Adventszeit gezeichnet haben, nach vorne, zu einer großen Pinnwand. Sie hatten die Aufgabe, ihren größten Weihnachtswunsch zu Papier zu bringen. Auf der Pinnwand ist nur eine Krippe zu sehen. Nach und nach stecken die Kinder alle ihre Bilder auf die Tafel, bis die Krippe völlig verdeckt ist. Auf diesen Augenblick hat der Pfarrer gewartet.

„Was ist passiert?“, fragt er die Gemeinde und gibt selbst gleich die Antwort: „Vor lauter Geschenken sieht man die Krippe nicht mehr.“ Nun sollen ein paar Kinder wieder nach vorne kommen und so viele Bilder abnehmen, bis die Krippe wieder sichtbar ist. Eigentlich eine pädagogisch vertretbare Botschaft – ihr sollt nicht völlig auf die Geschenke verzichten, sie dürfen nur nicht das Wichtigste an Weihnachten sein. Allerdings kommt etwas ganz anderes bei den Buben und Mädchen an, die sich viel Mühe mit ihren Bildern gegeben haben. Diejenigen, deren Geschenke wieder abgenommen wurden, fühlten sich bestraft: Du bist schuld, dein Geschenk verdeckt die Krippe. Ich weiß es, denn ich war dabei. Nur als großer Bruder zwar, aber auch bei mir hat die Darbietung damals einen schalen Geschmack hinterlassen.

Ja, ja, Geschenke sind nicht das Wichtigste, aber die Google-Bildersuche zu „Weihnachten“ bringt unter den allerersten Vorschlägen Abbildungen von Weihnachtsbäumen mit Päckchen darunter. Das in buntes Papier verpackte und mit einer Schleife verzierte Geschenk ist ein starkes, wenn auch nicht immer und von allen gern gesehenes Symbol für das Fest.

Kommerz und Kapitalismus

Die Debatte um die merkantile Seite der Weihnachtszeit ist keineswegs eine Erscheinung unserer Zeit, auch wenn man immer wieder hört, dass Weihnachten „früher“ nicht so kommerziell gewesen sei. Der amerikanische Historiker Stephen Nissenbaum hat herausgefunden, dass die erste Reklame für Weihnachtsgeschenke in den USA bereits 1806 gedruckt wurde. Die erste Kritik am exzessiven Schenken zu Weihnachten fand er in einer Zeitung aus dem Jahr 1834. Die Schriftstellerin Harriet Beecher Stowe prangerte 1850 in einer Erzählung das Verschenken sinnloser, aber teurer Nichtigkeiten an und empfahl, mit dem Geld lieber den Armen zu helfen. Das damals wirtschaftlich noch rückständige Deutschland hinkte etwas hinterher, holte aber spätestens nach der Reichsgründung in Sachen Kommerz rasch auf. Immerhin, das deutsche Weihnachtslied „Morgen, Kinder, wird’s was geben“ beschreibt das Fest schon Ende des 18. Jahrhunderts als ein Ereignis, an dem das Beschenktwerden im Mittelpunkt steht.

Gregors weihnachtliche Mahnung

Aber Warnungen vor einer Verweltlichung ertönten schon viel früher, schon bevor es mit der Verweltlichung und Kommerzialisierung überhaupt losging. Schauen wir in die Spätantike, als die Geburt Christi sich gerade erst als Anlass zum Feiern etablierte. Damals, im vierten Jahrhundert, eiferte der Kirchenlehrer und Bischof Gregor von Nazianz gegen den Luxus, den die Heiden bei ihren winterlichen Festivitäten trieben. „Lasst uns das Fest nicht weltlich feiern, sondern göttlich, nicht irdisch, sondern überirdisch“, fordert er. In seiner „Anweisung zur Feier der Geburt des Herrn“ erläutert der Asket detailliert, wie er sich ein gelungenes Weihnachtsfest nicht vorstellt: „Lasst uns nicht die Türen bekränzen und nicht Reigentänze aufführen, nicht die Straßen schmücken, nicht das Auge ergötzen, nicht das Ohr mit der Flöte vergnügen, nicht den Geruch verweichlichen, nicht dem Genuss frönen, nicht das Gefühl erfreuen, (…). Laßt uns nicht mit Schmausereien und Trinkgelagen feiern, mit denen meines Wissens Unzucht und schändliche Werke verbunden sind. Lasst uns nicht hohe Lager machen und dem Bauche weichliche Dinge bereiten. Lasst uns nicht wohlduftende Weine hochschätzen, Gaukeleien der Köche und kostbare Salben. Nicht sollen Land und Meer ihren kostbaren Schmutz uns zum Geschenke bringen; denn nur diesen Ehrennamen weiß ich für den Luxus.“ Mit anderen Worten: so ziemlich alles, was wir heute zu Weihnachten gerne tun, ist für Gregor verdammenswert.

Geste der Liebe

Dabei ist das Schenken zu besonderen Anlässen eine uralte Kulturtechnik, die vermutlich schon praktiziert wurde, als es noch keine schriftliche Aufzeichnung gab. Wahrscheinlich freute sich schon der Neandertaler über eine liebevoll in Laub und Gräser verpackte Knochenflöte zum Tag der Großen Muttergöttin. Sicher wissen wir, dass die Römer einander zum Jahreswechsel Geschenke machten. Die Ureinwohner Amerikas feierten den Potlatch, ein Fest, bei dem auf rituelle Weise Geschenke verteilt wurden. Es ging dabei um das Ansehen der Ahnen. Je großzügiger ein Gastgeber seine Gäste beschenkte, umso mehr Ehre tat er seinen Vorfahren an. Diese revanchierten sich später mit eigenen Potlatch-Einladungen. Manche ruinierten sich dabei, aber das System verhinderte auch, dass ich großer Reichtum in einer Hand konzentrierte. Die Europäer fanden diesen Brauch irrational und verboten ihn, was die Indianer manchmal umgingen, in dem sie die Potlatch-Feste als Weihnachtsfeiern tarnten. Wahrscheinlich freute sich die Weißen dann, dass diese „Wilden“ die Feste und heiligen Rituale des Christentums so eifrig annahmen.

In Europa gab es Geschenke in der Advents- und Weihnachtszeit schon im Mittelalter. Je nach Region war der Termin dafür der Tag des Heiligen Nikolaus, der heiligen Lucia (nur Mädchen, am 13. Dezember) Tag der unschuldigen Kinder (für Jungen, am 28. Dezember) der Jahreswechsel, oder das Fest der heiligen drei Könige. Erst Martin Luther etablierte in Deutschland den 24. Dezember als den Tag der Bescherung. „Lob, Ehr‘ sei Gott im höchsten Thron / der uns schenkt seinen ein'gen Sohn“ heißt es in Luthers berühmten Weihnachtslied „Vom Himmel hoch da komm ich her“. Darum sollten an diesem Tag, und nicht zu Ehren irgendwelcher Heiliger, die Kinder beschenkt werden.

Selbst gebastelt oder gekauft

Schenken wird allgemein als Zeichen der Zuneigung gesehen, auch wenn es natürlich auch andere Beweggründe haben kann. Berechnung und Bestechung beispielsweise oder Prahlerei. Wer schenkt, erwartet oft auch ein Gegengeschenk. Nur die kleinsten Kinder, die noch wirklich glauben, der Weihnachtsmann oder das Christkind hätten die Gaben gebracht, haben keinen Druck, sich zu revanchieren. Das Beschenken der Eltern darf – oder sollte – nicht kommerziellen Gesichtspunkten folgen. Kinder sollen malen, kleben und hämmern, auch wenn die so Beschenkten nicht immer wissen, was sie mit den Resultaten dieser liebevollen Bemühungen anfangen sollen. Die Geste zählt. Das gilt jedoch keineswegs für lieblos ausgewählte Geschenke Erwachsener, die meist für Streit sorgen. Auch das Vergessen beziehungsweise das Einkaufen auf den letzten Drücker gehört zu den wesentlichen Gründen für Weihnachtsstress. „Ein Geschenk ist genauso viel wert wie die Liebe, mit der es ausgesucht worden ist“ sagte die französische Schriftstellerin Thyde Monnier.

Im Jahr 1806, dem gleichen Jahr, in dem in den USA die erste Werbeanzeige für Weihnachtsgeschenke erschien, lobte der protestantische Theologe Friedrich Schleiermacher den Brauch des liebevollen Schenkens in seiner Schrift „Das Weihnachtsfest“ mit folgendem Bandwurmsatz: Das „gemeinsame Bereden vieler, das Arbeiten in die Wette auf die bestimmte festliche Stunde, und draußen der allen offene und auf eine große Menge berechnete Christmarkt, der sich in jedem Geschenke abspiegelt mit seiner Erleuchtung, die wie schimmernde Sternchen umherglänzt in der Winternacht, daß der Himmel davon wiederscheint, das gibt den Gaben ihren eigenthümlichen Werth.“ Der katholische Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti verweist auf die den Geschenken zu Grunde liegende Symbolik: „Ich bin nicht vergessen, ich bin geliebt als Kind Gottes.“ Deshalb sollten, so Becker-Huberti, die Geschenke auch keine „nützlichen“ Dinge des Alltags sein. Gott hat uns auch nicht Socken, Taschentücher oder Unterwäsche geschenkt, sondern seinen Sohn, und damit die Erlösung von Sünde und Tod.

Schenken, mit Liebe schenken, ist eben eine Kunst, und wer sie ausübt, der läuft auch nicht Gefahr, die Krippe zu verdecken.

Das Weihnachtslied zum Thema: Morgen, Kinder, wird’s was geben

Dieses Lied entstand Ende des 18. Jahrhunderts. Es ist eines der ältesten deutschen Weihnachtslieder, in denen nicht von Jesu Geburt als Grund für die Freude die Rede ist, sondern von Geschenken. Das Lied ist mit zwei verschiedenen Melodien überliefert.

