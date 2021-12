Türchen 10: Hölzerner Hohlkapf und rätselhafter Ritter

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Der Nussknacker

Ich muss gestehen: Nüsse esse ich nur ab und zu, und dann eher gesalzen, was ungesund und überhaupt nicht weihnachtlich ist. Darum brauche ich auch nur selten einen Nussknacker. Meine Art von Nüssen gibt es ohne Schale in der Plastiktüte – das wiederum ist überhaupt nicht umweltfreundlich. Wenn ich wirklich mal eine Nuss knacke, dann mit einer Zange aus Metall. Ein einfaches Ding, nicht so wie die exklusiven Drosselmeyer-Geräte, die 30 Euro und mehr kosten. (Oder gar der Nussknacker „Piotr“ von Hermès, der lediglich aus einem Holzbrett und einem Holzhammer besteht, aber über 500 Euro kostet.)





Der Donauwörther Jupp Schmitz war ein begeisterter Heimwerker und liebte die Nussknacker aus dem Erzgebirge. Nach einem Besuch des Schwäbischwerder Kindertages hat er diesen Donauwörther Wachsoldaten angefertigt. Foto: Luitgard Rühmann

Meine billige Zange gehört, wie die kostspieligen Drosselmeyer-Becher und das absurd teure Hermès-Brett zu den sogenannten „funktionalen Nussknackern“. Daneben gibt es die „dekorativen“, bekannt vor allem aus dem Erzgebirge. Natürlich haben wir auch so einen Kerl aus Holz mit Krone, Bart und Säbel, den wir in der Adventszeit mit den anderen Weihnachtssachen im Haus aufstellen. Da hat er dann nichts weiter zu tun, als grimmig dreinzublicken und Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Müsste er arbeiten, so würde er die Nüsse in seinem Maul mit Hilfe der Hebelkraft aufbrechen. Ich befürchte aber, dass bei dieser Konstruktion eher der Hebel aus der Verankerung bricht als dass die harte Schale aufplatzt. Daher lasse ich ihn lieber in Ruhe.

Sicher bin ich nicht der Einzige, der so einen Nussknacker aus dem Erzgebirge zu Hause hat, aber bei der Google-Bildersuche zum Begriff „ Weihnachten“ taucht er erst sehr weit hinten auf. Gibt man hingegen „Christmas in Germany“ ein, stößt man unter zahlreichen Fotos von Weihnachtsmärkten auch schnell auf solche mit Nussknackern. Er ist ein Exportschlager, sowohl als Holzfigur, wie auch als Held des gleichnamigen Balletts. Zu Haus in Deutschland kenn und achtet man ihn, aber ein Star ist er nicht gerade.

Dabei ist nicht nur der Nussknacker, sondern auch die Nuss selbst ein Symbol für Weihnachten. Auf keinem Gabenteller darf sie fehlen. Fromme Deutung setzt sie mit dem christlichen Glauben gleich, der eine harte Schale, aber einen süßen Kern besitze.

Nüsse waren schon immer wichtiges Nahrungsmittel

Da Nüsse schon immer wichtige Nahrungsmittel waren, aber Jahrtausende lang nicht schalenfrei in Plastikverpackungen zu haben waren, überrascht es nicht, dass Geräte zum Öffnen der harten Umhüllung schon in der Antike bekannt waren. Die größten Denker der Menschheit sollen sich im ganz wörtlichen Sinne damit beschäftigt haben, harte Nüsse zu knacken, behauptet eine im Internet verbreitete Legende. In der Aristoteles zugeschriebenen „Mechanica“ wird ein solches Werkzeug beschrieben, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das Werk wirklich von Aristoteles stammt.

Die von Pferden angetriebene Maschine des Universalgenies Leonardo da Vinci, die oft als Nussknacker bezeichnet wird, war wohl eher als Olivenpresse gedacht. Nüsse mit Pferdekraft zu knacken wäre auch ein bisschen überzogen. Dennoch haben sich tatsächlich große Geister mit Nussknackern beschäftigt, wenn auch weniger auf technischer als auf künstlerischer Ebene, aber dazu später.

Vom strengen Herrn zum tumben Diener

Figürliche Nussknacker gibt es schon sehr lange, wie der Sammler und Experte Adolf Heidenreich berichtet. Die ältesten Exemplare in seiner Sammlung stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Ursprünglich wurde jedes Exemplar von Hand geschnitzt. Einen einheitlichen Look gab es damals nicht, die frühen Nussknacker konnten jede erdenkliche Gestalt annehmen. Es gab Menschen und Tiere, Männlein und Weiblein, Ritter und Narren, Bauern und Adelige, Mönche und turbangeschmückte Osmanen, dazu sehr viele Figuren, die gar keinen bestimmten Typus darstellen sollten, sondern ganz individuell gestaltet waren. Nur eines haben fast alle gemeinsam: sie alle karikieren die dargestellten Personen.

Es lässt sich nicht leugnen, Nussknacker sind häufig Witzfiguren. 1813, nach der Völkerschlacht von Leipzig, zeigte eine Karikatur den besiegten Kaiser Napoleon als Nussknacker, der sich an einer Nuss mit der Aufschrift „Leipzig“ die Zähne ausbeißt. Später wurden auch echte Holzfiguren angeboten, die entfernt an den Korsen erinnerten. Bis heute stellen Nussknacker oft Vertreter der Obrigkeit dar: Könige, Oberförster, Gendarmen, die böse unter ihren buschigen Augenbrauen hervorblitzen. Vielleicht eine subtile Form der Rache, die gestrengen Herrschaften zu Dienern zu machen. Jedermann kann sich einen kaufen und ihn die niedere Arbeit des Nüsseknackens verrichten lassen.

Nur noch 100 Arbeitsschritte für einen Nussknacker-Zusammenbau

Erst recht, seitdem der erzgebirgische Kunsthandwerker Friedrich Wilhelm Füchtner um 1870 die Produktion revolutionierte. Die einzelnen Teile wurden nun gedrechselt, zusammengebaut und bemalt, immerhin noch über 100 Arbeitsschritte sind dafür nötig. Die Herstellung wurde dennoch einfacher, der Nusskacker mit der Zeit zum Exportschlager. Etwa 80 Prozent der Produktion gehen ins Ausland und bekräftigen dort das Bild vom stocksteifen Deutschen.

Der Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Texter der deutschen Nationalhymne, reimte im 19. Jahrhundert:

Nußknacker, du machst ein grimmig Gesicht-

Ich aber, ich fürchte vor dir mich nicht:

Ich weiß, du meinst es gut mit mir,

Drum bring ich meine Nüsse dir.

Ich weiß, du bist ein Meister im Knacken:

Du kannst mit deinen dicken Backen

Gar hübsch die harten Nüsse packen

Und weißt sie vortrefflich aufzuknacken:

Nußknacker, drum bitt ich dich, bitt ich dich,

Hast bessere Zähn als ich, Zähn als ich.

O knacke nur, knacke nur immerzu!

Ich will dir zu Ehren

Die Kerne verzehren.

O knacke nur, knack knack knack! immerzu!

Ei, welch ein braver Kerl bist du!

Ein simpler Wichtigtuer also, der die Backen aufbläst, vor dem aber nicht einmal Kinder Angst haben müssen. Hoffmanns Namensvetter Heinrich Hoffmann, Autor des „Struwwelpeter“, lässt seinen „König Nussknacker“ sagen: „Aber seid nicht bang! / Zwar mein Bart ist lang / Und mein Kopf ist dick / und gar wild der Blick / Doch was thut denn das? / Thu`kein`m Menschen was.“ In Cornelia Funkes Buch vom Weihnachtsmann, der vom Himmel fiel, stützt sich Waldemar Wichteltod, der Diktator der Weihnachtswelt, auf eine Garde tölpelhafter Nussknacker. In dem DDR-Märchen von „Nussknacker Kunka“ ist der namensgebende Antiheld ein verzauberter Kapitalist, der die Herrschaft des Proletariats rückgängig machen will, aber von furchtlosen Genossen unschädlich gemacht wird.

Strahlender Held im Märchenland

Nussknacker können aber auch anders. Sie können tanzen, kämpfen und die Herzen junger Mädchen erobern. Von so einem Nussknacker erzählt wiederum ein Hoffmann, mit Vornamen Ernst Theodor Amadeus, besser bekannt als E.T.A. Hoffmann. „Nussknacker und Mäusekönig“ heißt seine Geschichte. Wie der Nussknacker selbst ist sie außerhalb Deutschlands populärer als hierzulande. Die Erzählung von 1816 ist eine der frühesten nicht-biblischen Weihnachtsgeschichten. Die siebenjährige Marie entdeckt unter dem Christbaum einen Nussknacker, den sie sogleich in ihr Herz schließt. Nachts kämpft der kleine Held gegen den bösen Mäusekönig, den er besiegen muss, um wieder der schöne Jüngling zu werden, der er einst war. Nachdem das vollbracht ist, gehen Marie und ihr Kavalier ins Puppenreich und werden dort ein Paar. Am nächsten Morgen wacht Marie auf und muss feststellen, dass sie alles offenbar nur geträumt hat. Dann aber taucht ihr Verehrer in der realen Welt auf. Er entpuppt sich als Neffe von Maries Patenonkels Droßelmeier, der mehr über die nächtlichen Abenteuer zu wissen scheint.

Das Märchen inspirierte den französischen Schriftsteller Alexandre Dumas dem Älteren, der es zu einem Theaterstück adaptierte. Dieser Text landete auf dem Schreibtisch des Petersburger Theaterdirektors Iwan Wsewoloschski. Der wiederum beauftragte den Komponisten Pjotr Tschaikowskij, aus der Vorlage etwas Tanzbares zu machen. Tschaikowskij konnte der Story zwar nicht viel abgewinnen, aber er lieferte nach längerer Verzögerung ein Ballett ab, dem bei der Uraufführung im Dezember 1892 nur ein mäßiger Erfolg beschert war. „Es ist ein Jammer, dass so viel schöne Musik verschwendet wird an einen Unsinn, der es gar nicht wert ist, beachtet zu werden, aber die Musik ist im Allgemeinen exzellent“, urteilte die Peterburgskaja Gazeta nach der Premiere. Nach einem holperigen Start wurde der Nussknacker aber in Russland und später weltweit, vor allem auch in den USA, zu einem Erfolg und einem unverzichtbaren Bestandteil des weihnachtlichen Kulturprogramms. In Deutschland kam das Ballett allerdings erst 1960 auf die Bühne.

Die Petersburger Kritiker hatten sich geirrt und zwar gründlich. Die Geschichte vom Nussknacker ist keinesfalls kindischer Unsinn, sondern höchst raffiniert angelegt. In typisch romantischer Manier vermischen sich Märchen und Realität, Kinder- und Erwachsenenwelt.

Der Kern der Geschichte: Das Märchen mit von der harten Nuss

Den Kern der Geschichte bildet das „Märchen von der harten Nuss“, eine Erzählung in der Erzählung, die der Pate Droßelmeier Marie und ihrem Bruder erzählt und die die Hintergründe des mysteriösen Geschehens um den Nusskacker liefert. Germanisten vergleichen die Struktur von Hoffmans Weihnachtsgeschichte gerne mit einer Rätselnuss, die ähnlich hart zu knacken ist, wie die, von der Droßelmeier berichtet. Tschaikowskis Ballett ist zwar weniger vielschichtig, das wird aber durch die zauberhafte Musik mehr als wettgemacht.

Genauso raffiniert wie der Aufbau von Hoffmanns Erzählung ist auch der Gedankenfluss dieser Kolumne. Nicht um sonst habe ich in der Einleitung so penetrant auf die Nussknacker der Firmen Drosselmeyer und Hermès hingewiesen. Ich mache hier keine Schleichwerbung. Der Grund ist vielmehr: Die eine Firma hat sich so nach dem geheimnisvollen Strippenzieher aus Hoffmanns Weihnachtsgeschichte genannt, der dort als talentierter Mechanikus und Erfinder vorgestellt wird. Der Name des 500 Euro teuren Bretts „Piotr“ wiederum bezieht sich Komponisten Pjotr Tschaikowskij. Da überrascht es nicht, dass auch im Erzgebirge Droßelmeier-Nussknacker hergestellt werden. Sie stellen allerdings den Paten und Märchenerzähler aus Hoffmanns Buch dar: Ein besonders hässlicher Mann mit Augenklappe, der einen kleinen Nussknacker im Königsornat in der Hand hält. Besser lässt sich die Vielschichtigkeit des Nussknacker-Universums, in dem alles mit allem zusammenhängt, nicht darstellen.

Morgen werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Dinge, die sich die Menschen an den Christbaum hängen – von der Kugel bis zum Maiskolben.