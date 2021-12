Türchen 12: Weihnachten wird weise

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Die Eule

Eines der Weihnachtsgeschenke aus meiner Kindheit, an die ich mich gerne erinnere, war ein Buch eines Eulensammlers, der seine Kollektion fotografiert und mit launigen Kommentaren versehen hatte. Es gefiel mir deshalb, weil ich selbst Eulen sammelte. Damit stand ich nicht allein, in meinem Bekanntenkreis gab es einige Menschen mit demselben kauzigen Hobby. So populär wie heute waren Eulen damals allerdings noch nicht. Seit etwa 2010 sind sie plötzlich überall: auf Pullovern, Handtaschen, Tassen, Kissen und sogar auf Urnen. „Seitdem das hippe Brit-Label Burberry die Eule zum In-Motiv der neuen Herbstmode auserkoren hat, fliegt die Fashion-Szene auf den nachtaktiven Vogel“ schwurbelte eine Mode-Postille im Jahr 2012.

Auch in die Welt der Weihnachtsdekoration hat es die Eule geschafft: Eulenfiguren mit Wintermützen und Schals, Eulen als Christbaumschmuck, Eulen auf Weihnachtskarten. Meine Tochter, die meine Eulenpassion geerbt hat, hatte einmal einen Eulen-Adventskalender. Etliche Kinderbücher erzählen davon, wie Eulen Weihnachten feiern. Dabei hat die Eule mit der Sache eigentlich nichts zu tun. Sie kommen weder in der biblischen Weihnachtsgeschichte vor, noch verbindet Volksbrauchtum sie mit dem Fest. Die Eule ist ein Newcomer in der Weihnachtswelt, aber sie ist gekommen, um zu bleiben. Bei der Google-Bildersuche zum Schlagwort „Weihnachten“ taucht sie zuverlässig auf, wenn man etwas länger scrollt.

Ein Neuling in der Weihnachtswelt…

Die Gründe für die Aufnahme des nachtaktiven Vogels unter die Weihnachts-Ikonen sind auch kommerzieller Natur. Nicht nur die hippe Fashion-Szene fliegt auf Abwechslung, auch die eher konservativen Hersteller von Weihnachtsschmuck sind hin und wieder auf der Suche nach Innovationen. Zu den klassischen Motiven wie Weihnachtsmännern, Engeln, Rentieren und anderen bewährten Trägern der Tradition stoßen immer wieder auch Neuzugänge. Insbesondere Tiere, die auch außerhalb der kalten Jahreszeit populär sind, kommen dafür in Frage. Erdmännchen, Lamas, Möpse und andere Sympathieträger lassen sich sehr einfach eingemeinden. Man muss ihnen lediglich rote Mützen mit weißen Bommeln aufsetzen, schon werden sie zu Weihnachtserdmännchen, Weihnachtslamas und Weihnachtsmöpsen. Auf diese Weise spricht man die an, die schon viel Weihnachtsschmuck zu Hause haben und nach etwas Neuem suchen, diejenigen, die grundsätzlich etwas total Verrücktes wollen und natürlich die Fans der jeweiligen Tierart. Nur überzeugte Traditionalisten verweigern sich solchem Firlefanz komplett.

Gegenüber Erdmännchen, Lamas und Möpsen hat die Eule allerdings einen entscheidenden Vorteil: Sie hat die Menschen schon immer fasziniert und kann mit ihren scharfen Augen auf eine lange Tradition als Symbol zurückblicken. Daher wird sie vermutlich nicht mehr aus der Weihnachtswelt verschwinden und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich mit der Zeit eine eigene Weihnachts-Eulen-Tradition herausbildet. Eine Tradition mit eigenen Geschichten, Liedern und namentlich bekannten Eulen-Helden. Bei den Rentieren war es schließlich nicht anders. Sie sind gerade mal seit 1823 dabei, als der New Yorker Clement Clarke Moore sie in dem Gedicht „A Visit from St. Nicholas“ als Zugtiere des Schlittens erwähnte und ihnen Namen gab.

…aber schon lange als Symbol geschätzt

Über solche kurzen Zeiträume kann die Eule nur heulen. Sie wurde von den Höhlenmenschen gemalten, bei den Ägyptern fungiert sie als Hieroglyphe „M“ und bei den alten Griechen war sie Begleiterin der Göttin Athene und damit Symbol der Weisheit. Als Wappenvogel der Athene zierte die Eule die in dem Stadtstaat Athen geprägte Tetradrachme, eine Münze, die in der gesamten griechischen Welt im Umlauf war. Die heute noch bekannte Redensart „Eulen nach Athen tragen“, bezieht sich nicht auf die Vögel selbst, die selten herumgetragen werden, sondern auf die Münzen. Diese wurden auch „Eulen“ genannt. Weil es im reichen Athen so viele davon gab, erschien es sinnlos, noch mehr von ihnen dort hinzuschaffen.

Es gibt so viele Legenden über Eule, dass ich sie gar nicht alle hier aufzählen kann. Sie alle zeigen jedoch eines: Die im Vergleich zu anderen Vögeln aufrechte Gestalt regt die Phantasie der Fabeldichter seit jeher an. Das menschenähnliche Gesicht strahlt Ruhe und Weisheit aus. In einem komischen Kontrast dazu stehen ihre langen, dünnen Beine, die man aber nur selten zu Gesicht bekommt.

Todesbote und Hexenvogel

Wenn in einem Krimi- oder einem Horrorfilm jemand in der Nacht nach draußen geht, ist mit ziemlicher Sicherheit ein unheimlicher Laut zu hören: das Heulen einer Eule. Das Hu-hu-hu-huuu signalisiert: jetzt wird es gefährlich. Eulen stehen in Verbindung mit Hexen und Geistern, das wissen wir nicht erst seit Harry Potter. Der niederländische Maler Hieronymus Bosch (1450 – 1516) porträtierte die Eule über vierzigmal in seinen apokalyptischen Gemälden, und zwar stets als Zeichen für Heimtücke und Sünde. Der lateinische Gattungsname „Strix“ ist verwandt mit dem Wort Strigae, das sind vogelartigen Dämonen der römischen Mythologie, die Kindern in der Nacht das Blut aussaugen. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein hielten furchtsame Menschen den Ruf des Käuzchens für ein Zeichen des nahen Todes. Das charakteristische „ku-witt, ku-witt deuteten sie als „komm mit“. Solcher Aberglaube führt dazu, dass Eulen auch heute noch in einigen Gegenden getötet werden. Forscher der Universität Lausanne versuchen mit einem groß angelegten Projekt herauszufinden, welche Eigenschaften den Eulen in verschiedenen Gegenden der Welt nachgesagt werden. Dafür entwickelten sie einen Fragebogen in 35 Sprachen. So fand das Team heraus, dass die Eule in Kamerun so sehr gefürchtet wird, dass man ihr keinen richtigen Namen gegeben hat. Die Menschen nennen sie einfach „den gruseligen Vogel“. Es geht den Wissenschaftlern aber nicht nur um die reine Erkenntnis, sie wollen auch dort, wo der Vogel besonders gefährdet ist, Aufklärung betreiben und Programme zum Eulenschutz aufsetzen. Nicht nur manche Menschen, auch die Vögel hassen Eulen. Werden sie am Tage einer ansichtig, dann tun sie sich zusammen und greifen den durch die Helligkeit gehandicapten Vogel gemeinsam an. Dieses Verhalten wird in der Zoologie als „Hassen“ bezeichnet.

Weisheit und Glück

Nicht überall verheißt der Ruf der Eule jedoch ein Unglück. In der Gegend um Bern kündigt ihr Heulen die Geburt eines Kindes an. Das wäre doch ein passender Anknüpfungspunkt für eine weihnachtliche Eulenlegende. Schließlich geht es hier doch um die Geburt eines Kindes. Warum sollte ein freudiges „Schuhu, Schuhu“ nicht auch in Bethlehem erklungen sein? Überall auf der Welt – außer auf der Antarktis – gibt es Eulen, auch im Heiligen Land. In der Bibel spielen sie allerdings keine herausragende Rolle. Sie werden im Buch Levitikus zu den Tieren gezählt, die man nicht essen darf (wer, bitte, isst eigentlich Eulen?), aber mit der Zoologie in der Bibel ist das so eine Sache. Niemand weiß ganz genau, welches Lebewesen im Urtext eigentlich gemeint war. So machen manche Übersetzer aus den Eulen Rohrdommeln oder gar Igel oder Schlangen.

Im Psalm 102, der König David zugeschrieben wird, heißt es „Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in zerstörten Städten“. Hier ist die Eule das Symbol für Einsamkeit, Trauer und Buße. Auch das keine schlechte Voraussetzung für eine Weihnachtsgeschichte, in denen Außenseiter oft zu Helden werden. Denken wir an Rudolph, das Rentier mit der roten Nase. Den verhöhnten seine Artgenossen, weil er anders war als sie. Denken wir an die Vögel, die die Eule „hassen“.

Auch die enge Beziehung der Eule mit der Geisterwelt steht einer weihnachtlichen Karriere keineswegs im Wege. Einige Gestalten, die in der Advents- und Weihnachtszeit eine Rolle spielen, haben solche Verbindungen: der Krampus und die Perchten zum Beispiel. In Italien bringt die Hexe Befana den Kindern die Geschenke. Braucht die vielleicht eine geflügelte Begleiterin?

Der Schritte von einer Modeerscheinung zu einem festen Bestandteil der Weihnachtsmythologie ist für die Eule also durchaus möglich. Es ist allerdings auch kein Selbstläufer. Nicht alle Figuren, die jemand ins Rennen schickte, haben sich bewährt, selbst wenn dahinter potente Marketing-Interessen standen. Die einflussreiche New Yorker Weihnachtsfilm-Spezialisten Rankin und Bass produzierte 1977 einen aufwändigen Puppenfilm über „Nestor, den Weihnachtsesel mit den langen Ohren“. Wer, wenn nicht Rankin/Bass hätte damals die Karriere einer Weihnachtsfigur garantieren können? Doch das arme Tier bliebt weitgehend unbekannt. Zu wirr und zu wenig originell war die Geschichte. Rudolph hingegen war ursprünglich eine bescheidene Werbefigur für ein amerikanisches Kaufhaus. Erst ein Song des „Singenden Cowboys“ Gene Autry machte ihn zum Weltstar. Rosalie, die gefiederte Freundin aus „Drei Nüsse für Aschenputtel“ ist schon mal ein guter Anfang, aber die Rolle ist noch zu wenig ausgearbeitet. Doch die Eule kann warten, weise wie sie nun mal ist. Sie ist sich sicher: ihre Zeit wird kommen.

Weihnachtslieder zum Thema:

Als ich auf die Idee kam, zu jedem weihnachtlichen Symbol ein Weihnachtslied anzubieten, hatte ich nicht damit gerechnet, etwas mit Eulen zu finden. Doch es gibt nicht nur eines. Die beiden erzählen sogar kleine Geschichten. Damit wäre bewiesen, dass die Eule auf dem besten Weg ist, zum Weihnachtssymbol zu werden.

