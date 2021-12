Türchen 15: Auferstehung des Geschmolzenen

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Der Schneemann

Hurra, es hat geschneit! Lasst uns nach draußen gehen und einen Schneemann bauen! Klingt gut, was könnte man an einem sonnigen Wintertag Schöneres machen? Das Dumme ist nur, dass es bei uns kaum noch schneit, zumindest in der Weihnachtszeit. Natürlich, um Ostern herum liegt jede Menge Schnee, aber wer will dann noch einen Schneemann sehen? Ich jedenfalls nicht, Schneemänner gehören in den Winter. Ich kann mich nur an ganz wenige Schneemänner erinnern, die ich selbst gebaut habe. Die sahen auch nicht so aus, wie man sie auf Bildern kennt: aus drei aufeinandergesetzten Kugeln, zwei Arme aus Schnee links und rechts, Kohlen als Knöpfe und Augen, eine Karotte als Nase, ein Topf als Hut und einen Besen im Arm. Weder ließen sich die Kugeln problemlos stapeln, noch konnten wir Arme daran befestigen. Zwar hatten wir damals noch Eierbriketts im Haus (wo gibt es die heute noch?), aber die hielten auch nicht so richtig. Vielleicht war es einfach nicht kalt genug. Die paar selbstgebauten Schneemänner, an die ich mich erinnere, waren eher größere Schneehaufen mit einem Kopf darauf. Einen Schneemann, das ist so etwas wie ein Baumhaus oder ein Drachen, den man steigen lassen will. Es gibt unzählige Geschichten darüber, aber in Wirklichkeit klappt es nie so richtig. Beruhigend wirkt da ein Blick auf Abbildungen realer Exemplare. Anders als die gezeichneten Schneemänner wirken die echten alle recht bescheiden. Das beginnt schon mit dem ersten bekannten Foto eines Schneemanns, das eine gewisse Mary Dillwy im Jahr 1845 schoss. Schlechter sahen meine auch nicht aus.

Der abgebildete Schneemann wurde auf der Mauer um den Wemdinger Stadtgraben errichtet im Hintergrund der Folterturm und der Fuchsturm. Die Nase des Schneemannes ist vorschriftsmäßig mit einer FFP2-Maske bedeckt. Erich Rieder Wemding Foto: Erich Rieder

Schneemann-Figuren aus allen möglichen Materialien gehören heute zur Weihnachtsdekoration, von wenigen Zentimeter kleinen Holzminiaturen aus dem Erzgebirge bis hin zu aufblasbaren Plastikgiganten für den Vorgarten. Eines haben sie alle gemeinsam: sie lächeln freundlich in die Welt. Damit passen sie gut in die moderne Weihnachtswelt, die aus lauter fröhlichen Gestalten besteht.

Der böse Herr Winter

Dabei ist der Schneemann eigentlich kein Symbol für Weihnachten, sondern für den Winter. So war er denn früher auch ein eher grimmiger Geselle. Vom 15. bis ins frühe 19. Jahrhundert herrschte in Europa eine sogenannte kleine Eiszeit. Damals jammerte niemand über zu wenig Schnee, es gab genug davon und die ärmeren Leute waren jedes Mal froh, wenn sie wieder einen harten Winter überlebt hatten. Über den modernen Begriff „Winterfreuden“ hätten die Menschen vermutlich den Kopf geschüttelt. Vielleicht wurden damals ja trotzdem bei jeder Gelegenheit Schneemänner gebaut, wie manche vermuten, aber davon ist nicht viel übriggeblieben. Wie auch, sie schmelzen ja immer. Der Künstler und Schneemannforscher Bob Eckstein fand immerhin in einem niederländischen Stundenbuch von 1380 eine kleine Zeichnung, die einen Schneemann vor einem Kohlenbecken zeigt. Vielleicht eher eine Allegorie auf die Vergänglichkeit als ein Hinweis auf typische Beschäftigungen im Winter?



Ein Schneemann auf einer Postkarte Foto: Diverse

Ein genialer Künstler wird mit der ältesten Überlieferung zu einer realen Figur aus Schnee in Verbindung gebracht. Der Bildhauer und Maler Michelangelo (1475 – 1564) wurde als 19-jähriger vom florentinischen Stadtoberhaupt Piero die Medici beauftragt, nach einem starken Schneefall eine Skulptur aus Schnee zu erschaffen. Leider wissen wir nicht, wie diese aussah. Vermutlich hat der Schöpfer des David und der Pietà dafür aber keine Kugeln gerollt und diese mit Karotten und Kohle verziert. Die Laune des Renaissancefürsten war aber wohl eher eine Ausnahme. Die Spuren sind rar für die ferne Vergangenheit. Den Malern der niederländisch-flämischen Familie Bruegel verdanken wir viele Informationen über das Leben der Menschen in der frühen Neuzeit, zum Beispiel über Kinderspiele oder die alltäglichen Verrichtungen der Menschen im Jahreskreis. Schneemänner haben die Bruegels niemals gemalt. Das deutet darauf hin, dass im 16. Jahrhundert der Brauch noch nicht sehr verbreitet war. Erst im 18. und 19. Jahrhundert finden sich häufiger Darstellungen von Schneemännern, die aber noch grimmig dreinblicken und meist viel größer sind als lebende Menschen. Der Schneemann als Verkörperung des Winters war bedrohlich, aber nicht unbesiegbar. Zu Ende des Winters wurden Schneemänner von den Kindern zerstört, um den Winter auszutreiben. Manchmal war es auch eine Strohpuppe, die als Schneemann ausstaffiert war und von den Dorfbewohnern verbrannt wurde. In einigen Orten gibt es dieses Ritual noch heute.

Seine Vergangenheit als Buhmann prädestiniert den Schneemann geradezu für einen Auftritt in Horrorfilmen, obwohl oder gerade weil er heute so ein liebenswerter Bursche ist. In dem Trash-Klassiker „Jack Frost“ von 1997 beispielsweise wird ein Serienkiller durch genetische Manipulation in einen mordlustigen Schneemann verwandelt. Anders als gewöhnliche Schneemänner kann er nach Lust und Laune auftauen und wieder gefrieren, was er nutzt, um sich seinen Opfern unbemerkt als Pfütze zu nähern. Das eher alberne als grausige Gemetzel hinterlässt keinen bleibenden Eindruck. Man kann den Film ansehen und danach immer noch ohne Gänsehaut an einem Schneemann vorbeigehen – zumindest bei Tage. Wer keine Horrorfilme konsumiert, kennt dafür vielleicht den Schneemann Arktos, den fiesen Gegenspieler des Drachen Tabaluga.

Lesen Sie dazu auch

Der teure Freund

Zu den Weihnachts- und Wintermärchen, die einem wirklich unter die Haut gehen gehören die des dänischen Schriftstellers Hans-Christian Andersen. Er hat auch eines von einem Schneemann geschrieben, der sich in einen Kachelofen verliebt. Allerdings bringt ihn nicht diese unerfüllte Leidenschaft um, sondern der Sonnenschein.

Im 19. Jahrhundert verwandelten sich die Schneemänner in der Kunst immer mehr zu den fröhlichen Gesellen, als die wir sie heute kennen. Im 20. Jahrhundert wurden sie zu Helden zahlreicher Geschichten, die oft von Kindern handeln, die mit einem Schneemann Freundschaft schließen. Um das Hauptproblem der Schneemannexistenz aber kommen auch diese Geschichten nicht herum. Die Erdenzeit der Schneemänner ist knapp bemessen, also kommt es irgendwann zu einem tränenreichen Abschied. 1950 besang der Country-Star Gene Autry den Schneemann Frosty, der lebendig wird. Der ruft seinen kleinen Freunden am Ende noch locker in Paulchen-Panther-Manier zu, dass er eines Tages wiederkommen werde. In der 1982 verfilmten Schneemann-Geschichte des englischen Illustrators und Kinderbuchautors Raymond Briggs ist das Ende melancholisch. Es geht um einen kleinen, vermutlich einsamen Jungen. Kurz vor Weihnachten baut er einen Schneemann, der nachts lebendig wird. Die beiden reisen zum Nordpol in das Reich des Weihnachtsmanns, wo sie mit anderen Schneemännern und -frauen ein Fest feiern. Als der Junge am nächsten Morgen in den Garten geht, um nach seinem Freund zu sehen, ist dieser geschmolzen. Der Junge greift in die Tasche und findet den Schal, den der Weihnachtsmann ihm geschenkt hat. Das Erlebte war also kein Traum. Der Film endet mit dem Bild des Jungen, der vor den Überresten seines Freundes kniet.

Ein Schneemann ist vergänglich, nicht nur die aus Schnee. Foto: Arne Dedert/dpa

Der Schneemann ist ein Symbol der Vergänglichkeit. Aber er ist mehr als das. Er ist das Symbol für einen ganz besonderen Freund. Einer, der nur für eine kurze Zeit bei uns ist, den wir aber nie vergessen. Solche Freunde müssen keine Schneemänner sein. Sie schmelzen nicht, sondern sie verlassen uns auf andere Weise. Es kann nicht schaden, an Weihnachten (und auch sonst) an sie zu denken. Andere Geschichten, wie das erwähnte Märchen von Hans Christian Andersen oder der deutsche Zeichentrickfilm „Der Schneemann“ von 1944 erzählen von der Sehnsucht nach Wärme, nach Sonne und Liebe. Der eisige Held muss sterben, wenn er die Welt seiner Träume erblicken möchte. Doch wenn wieder Schnee fällt, dann kommt er wieder. Damit ist der Schneemann, dieser simple Geselle, näher dran an der weihnachtlichen Botschaft als viele andere Gestalten aus der winterlichen Folklore.



Das Weihnachtslied zum Thema: Frosty the Snowman

Frosty der Schneemann wird besungen von dem Country-Musiker Gene Autry, der auch Rudolph das Rentier unsterblich machte.

Ein Pinup-Künstler verpasste Santa Claus sein heute bekanntes Erscheinungsbild. Dazu gehört auch die rote Bommelmütze. Morgen setzen wir sie uns auf.