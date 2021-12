Türchen 18: Vom Schweiß der Götter zum Räuchermännchen

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: der Weihrauch.

Weihnachten klingt und schmeckt nicht nur, es duftet auch. Manchmal duftet es so stark, dass manchen davon schlecht wird. Als Junge war ich eine Zeit lang Ministrant in unserer Pfarrgemeinde. Besonders begehrt war natürlich der Dienst an den hohen Kirchenfesten und das Vorrecht der Älteren war es, zu diesen Anlässen das Rauchfass zu schwingen. Für uns war es damals eine Ehrensache, in der Christmette oder der Osternacht möglichst viel Qualm zu verbreiten. Wir wussten ja, dass manche Gemeindemitglieder, vor allem ältere Damen, sich über den stark riechenden Dampf beschwerten.

Verbrennender Weihrauch - diesen Duft kennen die meisten von Weihnachten in der Kirche. Foto: Manuel Meyer/dpa-tmn/dpa

Manche klagten über Übelkeit, anderen schwanden angeblichen die Sinne von dem heiligen Duft. Beim wem sitzen die meisten Omas mit bleichem Gesicht in den Bänken, wer schafft es, dass möglichst viele husten, frische Luft schnappen gehen oder gar umfallen? Es gab einen regelrechten Wettbewerb. Nicht nur, aber vor allem auch zur Weihnachtszeit. Zu Hause mit der Familie eine schöne Bescherung erleben und anschließend in der Christmette noch mal so richtig einheizen, das gehörte zu einem gelungenen Fest. Dieses Beispiel zeigt, wie nahe Heiliges und Weltliches mitunter beisammen liegen.

Weihrauch und Weihnachten, das passt nicht nur sprachlich gut zueinander. Schließlich war Weihrauch auch eines der Geschenke, die die Weisen aus dem Osten dem Christuskind zur Krippe brachten. Der Weihrauch mit seinem gen Himmel steigendem Duft steht dabei nach gängiger Deutung für die Göttlichkeit Christi, das Gold für seinen Rang als König der Könige und die Myrrhe für seinen Opfertod. Die Weisen, sie wurden ja auch später im Volksglauben zu Königen, ließen sich nicht lumpen. Über die Jahrtausende hinweg war Weihrauch ein kostbares Handelsgut und noch heute kann ein Kilo Weihrauch der besten Sorte bis zu 1000 Euro kosten.

Weihrauch –kostbarer Duft für die Götter

Vermutlich entdeckten die Menschen sehr früh, dass das Verbrennen bestimmter Substanzen Wohlgerüche freisetzt. Es liegt nahe, dass sie auf die Idee kamen, solche Rituale könnte böse Mächte abwehren und guten wohlgefällig sein. Von den alten Ägyptern wissen wir, dass sie Weihrauch ausgiebig nutzen und ihn als „Schweiß der Götter“ bezeichneten. Sie bezogen ihn aus dem Land Punt, das im heutigen Somalia liegt. Auch im Alten Testament spielt er eine wichtige Rolle. Im Buch Exodus gibt Gott Moses ausführliche Anweisungen, wie Salbenöl und Weihrauch zu gewinnen und anzuwenden sind. Ausdrücklich warnt er: „Aber solches Räucherwerk sollt ihr für euch nicht machen, sondern es soll dir als dem Herren geheiligt gelten. Wer es macht, damit er sich an dem Geruch erfreue, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk.“

Weihrauch wird aus dem Harz der Boswellia-Bäume gewonnen, die im heißen Klima auf trockenen Böden gedeihen. Sie wachsen am Horn von Afrika, auf der arabischen Halbinsel und in Indien. Bis zu zwei Jahre können diese Bäume ohne Wasser auskommen und dabei bis zu tausend Jahre alt werden. Wird die Rinde dieser knorrig und struppig wirkenden Bäume angeritzt, tritt das Harz aus. Dieses wird abgesammelt, wenn es getrocknet ist. Die Methoden der Gewinnung hat sich seit Jahrtausenden nicht geändert. Heute bedrohen allerdings Überweidung, Übernutzung und Brandrodung die seltenen Pflanzen. Die Population ist überaltert, die Nachzucht schwierig. Wissenschaftler warnen inzwischen vor einer Weihrauch-Krise.

Teures Statussymbol

Laut Plinius soll Kaiser Nero bei dem Begräbnis seiner Gemahlin Poppäa mehr Weihrauch geopfert haben soll, als Arabien in einem ganzen Jahr liefern konnte. Die ersten Christen lehnten seinen Gebrauch im Gottesdienst zunächst ab, weil sie den Duft mit Götzendienst verbanden. „Weinspende und Rauchwerk sind nicht nötig; Gebet und Dank opfern wir“, schrieb Tertullian, der um das Jahr 150 geboren wurde. Erst als Kaiser Konstantin im vierten Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion machte, kam der Weihrauch zu Ehren. Allerdings zunächst nicht zum Preis des Allerhöchsten, sondern als Statussymbol der Bischöfe, die zu hohen Staatsbeamten geworden waren. Zogen sie in die Kirche ein, gingen ihnen Leuchter- und Rauchfassträger voraus. Aus einer verfemten Sekte weltabgewandter Asketen war eine machtbewusste Elite geworden, die sich gekonnt in Szene setze. Noch heute sagt man von eitlen Menschen, die sich mit Eigenlob überschütten, sie würde sich selbst beweihräuchern.

Der Islam schreibt dem Weihrauch keine spirituelle Funktion zu, schätzt aber seine wohltuende Wirkung. Die evangelisch-lutherische Kirche sieht ihn als Adiaphoron, als etwas was weder gut noch schlecht ist. Lange Zeiten galt Weihrauch unter Protestanten jedoch als katholischer Firlefanz. Im römischen und orthodoxen Ritus ist er bis heute ein Bestandteil des Gottesdienstes und steigt nicht nur zur Christmette aus dem Rauchfass in die Nasen der mehr oder weniger erfreuten Gemeinde. In der Weihnachtszeit kann der Wohlgeruch allerdings auch zu den Menschen nach Hause kommen, egal ob katholisch oder evangelisch.

Raunächte sind Rauchnächte

Die Sternsinger, die am Dreikönigstag die Häuser segnen, haben meistens auch ein Rauchfass dabei und lassen gerne etwas von dem Duft in das Haus hinein. Etwas in Vergessenheit geraten ist der Brauch, zu Weihnachten und in den Raunächten in Haus und Stall zu räuchern. Die Raunächte, das ist die Zeit „zwischen den Jahren“, die in einigen Gegenden zwischen dem Weihnachtstag und dem 6. Januar, in anderen zwischen dem Thomastag, dem 21. Dezember und dem 1. Januar oder gar dem 2. Februar angesiedelt ist. In diesen Nächten treiben traditionell böse Geister ihr Unwesen und spielen den Menschen übel mit, wenn diese nicht aufpassen.

In düsteren Winternächten tut sich der Legende nach Unheimliches auf. Zwischen Weihnachten und Heilig Drei König liegen die sogenannten Rauhnächte, wo sich auch in unserer Region mysteriöse Dinge zugetragen haben sollen. Foto: dpa

Je nach Region braust die Wilde Jagd heulend und stöhnend durch die Luft, grässliche Perchten ziehen durch die Dörfer oder Werwölfe lauern Mensch und Vieh auf. Heiliger Wohlgeruch kann diese furchterregenden Erscheinungen fernhalten. Dabei kam allerdings nicht unbedingt reiner Weihrauch zum Einsatz, sondern auch Mischungen mit verschiedenen Kräutern. Der Begriff der „Raunächte“ käme demnach von Rauch. Der Name könnte aber auch von dem alten Wort “rau“ für „haarig“, „pelzig“ kommen. Nach dieser Deutung könnten beispielweise die Spukgestalten, die sich herumtreiben, behaart sein. Das tut jedoch der Tatsache keinen Abbruch, dass in dieser Zeit früher kräftig geräuchert wurde. In jedem Fall vertrieb man damit wenn auch keine Geister, so doch unangenehme Gerüche. Eine heilende Wirkung des Weihrauchs, die über Jahrtausende als unbestritten galt, wird auch heute von der Medizin nicht ausgeschlossen.

Räuchermännchen gehen mit der Zeit

Auch wenn heute kaum jemand kaum noch jemand an böse Geister glaubt, gibt es doch heute wieder Esoterik-Versandhäuser, die spezielle Räuchermischungen für die Raunächte anbieten. Auch Weihrauch-Adventskalender sind zu haben. Eine Webseite für christliche Bücher und Geschenke beispielsweise bietet eine Box mit 24 Mischungen, die Namen wie „Matthäus“, „Ave“, „Maria“ oder „Immanuel“ tragen.

Die bekannteste Form, sich den Schweiß der Götter ins Haus zu holen – auch wenn es Moses nicht gefallen dürfte – ist das erzgebirgische Räuchermännchen. Wie Weihnachtspyramide und Weihnachtsberge sind die drolligen Kerlchen ein Produkt des Erfindungsgeistes der Holzschnitzer aus der früheren Bergbauregion. Anfang der 1830er Jahre sind die ersten Exemplare entstanden. Die dazugehörigen Räucherkerzen wurden im Erzgebirge schon früher hergestellt. Die Liebe zum Weihrauch ist wohl aus dem katholischen Böhmen in das protestantische Erzgebirge herübergeweht. Auch heute noch kommen die Räucherkerzen aus erzgebirgischen Orten wie Crottendorf, Grund oder Neudorf. Anfangs wurden die kleinen Kegel, wie auch das erzgebirgische Holzspielzeug, in Heimarbeit gefertigt. Die Firmenchronik der Crottendorfer Räucherkerzen GmbH erzählt, dass Freya Graupner um das Jahr 1908 begann, in ihrer zehn Quadratmeter großen Küche Räucherkerzen herzustellen. Ihre Kinder mussten sie dabei unterstützen. „Die in Handarbeit hergestellten Räucherkerzen wurden dann mit Bauchladen und Tragkorb auf den regionalen Märkten angeboten. Dies tat man nicht, weil es so eine schöne und gemütliche Sache war, nein die Not war der Antrieb zum Handeln. Die mit dem Verkauf der Räucherkerzen erwirtschafteten Pfennige waren bitter nötig in der Haushaltskasse.“ Aus den Heimarbeitern wurden mit der Zeit Kleinstunternehmer, zur DDR-Zeit wurden die Betriebe verstaatlicht, Räuchermännchen und Räucherkerzen waren wichtige Exportgüter. Dadurch wurde der Brauch in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt.

Die Räucherkerzen bestehen nicht nur aus dem wertvollen Harz der Boswellia, sondern enthalten auch Holzkohle, Kartoffelmehl, Sandelholz und Rotbuchenmehl, dazu noch diejenigen Zutaten, die die verschiedenen Duftnoten freisetzen, die dann als „Zimt“, „Kaminzauber“, „Glühwein“ oder „Waldmoos“ in den Handel kommen.

Wenn der Willy raucht

Das Räuchermännlein wird auch besungen, so in dem erzgebirgischen Weihnachtslied „Wenn das Rachermannel naabelt“. Darin wird auch das „Männelwecken“ beschrieben, ein Brauch zum ersten Advent, bei dem die Räuchermänner und anderen Figuren geweckt, hervorgeholt und feierlich aufgestellt werden.

Traditionelle Räuchermännchen haben die Gestalt bärtiger alter Männer, die als Hausierer, Nachtwächter oder Bergleute ausstaffiert sind. Eine beliebte weibliche Variante ist die Kloßfrau. Die Klöße, die sie in einer Schale trägt, gehören zum "Neunerlei", dem traditionellen Weihnachtsessen im Erzgebirge. Heute gibt es jedoch alle möglichen Varianten.

Räuchermännchen, die dem Virologen Christian Drosten ähneln, stehen in der Werkstatt "Spielwarenmacher Günther" in Seiffen. Die Figur ist erst wenige Monate alt und soll schon einen Platz im Haus der Geschichte in Bonn erhalten. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wer will, kann sich von Doktor Christian Drosten (mit Mundschutz, er raucht aus dem Kopf), von Egon aus der Olsenbande oder von einem Leichenbestatter mit Urne einräuchern lassen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. An welche Zielgruppe sich der „Räucherwilly“ wendet, ist allerdings unklar. „Der Räucherwilly ist das perfekte Accessoire für die moderne Weihnachtsdekoration“, behaupten seine Produzenten. Es handelt sich um einen realistisch gestaltenden Holzpenis, der mit dem kecken Slogan „Kann länger, als Sie denken!“ beworben wird. Das bezieht sich wohl auf den Rauch, der oben an der Spitze herausströmt, bis die Kerze im Inneren heruntergebrannt ist. Auf dem dazugehörigen Ständer (dieses Wortspiel konnte ich mir nicht verkneifen) ist noch der geistvolle Spruch „Räucherwilly steht auf Dich“ eingraviert. Moses wären die Haare zu Berge gestanden.

Das Weihnachtslied zum Thema: Wenn es Raachermannel naabelt

Das Stück in erzgebirgischer Mundart aus dem Jahr 1937 gehört zu den beliebtesten Weihnachtsliedern der Region.

