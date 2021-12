Türchen 20: Die Dialektik des Opfertiers

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Das Lamm

„Ein Lamm war durstig und ging zum nahen Bach, um daraus zu trinken“, so beginnt eine Fabel des griechischen Dichters Äsop. An der Wasserstelle trifft das unschuldige Tier einen Wolf. Der böse Räuber behauptet, das junge Schäfchen würde das Trinkwasser trüben und wirft der armen Kreatur dann noch weitere unhaltbare Vorwürfe an den Kopf. Zwar kann das kluge und redegewandte Lamm sie alle freundlich entkräften, doch der Wolf frisst es am Ende trotzdem auf. Lämmer haben es nicht leicht, das gilt nach wie vor. Jeder findet sie süß, aber niemand verschont sie – auch ich nicht.

Natürlich sehe ich die schnuckeligen Wollknäule gerne auf der Weide herumtollen. Niemals würde ich sie mit an den Haaren herbeigezogenen Unterstellungen konfrontieren. Ich verspeise sie aber genauso gerne wie der Wolf in der Fabel, nur anders zubereitet.

Gibt es auch ein Weihnachtslamm?

Wenig verwunderlich also, dass zuerst auf Rezepte stößt, wer die Begriffe „ Weihnachten“ und „Lamm“ googelt. „Das zarte Fleisch vom Lamm erfreut sich auch zur Weihnachtszeit immer größerer Beliebtheit und ist eine wahre Gaumenfreude“, heißt es auf einer der Kochseiten. Ganz anders sieht das Ergebnis aus, wenn wir anstatt Weihnachten Ostern eingeben. Da geht es nicht nur um den Festtagsbraten, sondern auch um Brauchtum und Glauben. Klar, das Osterlamm gehört zum Fest der Auferstehung wie Ochs und Esel zur Krippe. Aber die beiden in der biblischen Weihnachtsgeschichte gar nicht erwähnten Vierbeiner sind nicht die einzigen Vertreter der Tierwelt in Betlehems Stall. Kaum eine Darstellung der Geburt Christi, auf der nicht auch ein Lamm zu sehen ist, egal ob Altarbild oder Adventskalender. Dies lässt sich sogar leichter aus der Bibel begründen als die Anwesenheit der beiden anderen Gesellen. Ochs und Esel müssen ihre nachträgliche Berechtigung zur Teilnahme an dem wundersamen Ereignis mühsam aus Sprüchen des Alten Testaments herleiten.

Jesus ist das Lamm oder bewachen Schafe und Lämmer das Jesuskind? Foto: Jacob King, PA Wire, dpa

In dieser Hinsicht hat es das leidgeprüfte Lämmchen ausnahmsweise einmal besser. Die ersten menschlichen Zeugen, die zum Stall gerufen wurden, waren bekanntlich Hirten. Was für Vieh sie hüteten, wird zwar nicht verraten, aber der griechische Originaltext lässt eigentlich nur eine Möglichkeit zu. In Krippenspielen, auf Bildern und in Liedern sind es daher auch stets Schafe: Wichtige Begleiter des Menschen, da sie nicht nur Milch und Fleisch liefern, sondern auch Wolle. Die Hirten nehmen ihre Schützlinge mit zum Stall, weil sie sie nicht alleine lassen wollen, oder als Geschenk für den neugeborenen König. „So gehet und nehmet ein Lämmlein vom Gras / und bringet dem schönen Christkindlein etwas“ heißt es in dem alten Weihnachtslied „Was soll das bedeuten“, das vermutlich ursprünglich Teil eines Krippenspiels war. Nicht selten platzierten Maler ein Lamm direkt neben die Krippe, in der das Jesuskind schläft. Jesus ist das Lamm, das wird in der Schrift immer wieder bekräftigt. Nebenbei, die Bibelstelle von den Hirten auf dem Feld gilt auch als Beleg dafür, dass Jesus nicht im Winter auf die Welt gekommen sein kann. In dieser Zeit blieben nämlich auch im Heiligen Land die Tiere im Stall.

Blut und Opfer

Lämmer spielen in der Bibel eine bedeutende Rolle. Im Alten Testament sind sie Opfertiere. Die weißen, also reinen Jungtiere galten als besonders gottgefällige Gaben. Daher wird das Lamm auch zum Symbol für den Gottesknecht, der selbst nichts Böses tut, aber von anderen Leid erfährt. Das hat sich bis heute in allerlei Redenarten erhalten. Wer unschuldig und sanft ist wie ein Lamm, ist vermutlich auch lammfromm und läuft Gefahr, wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt zu werden.

Das Buch Exodus berichtet vom Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft. Auf allerhöchste Anweisung streichen die Israeliten das Blut von Opferlämmern an die Türpfosten, die sie zum Pessach-Fest geschlachtet hatten. An diesem Zeichen sollte Gott die Behausungen seiner Gläubigen erkennen und sie verschonen, während er alle Erstgeborenen der Ägypter niedermetzelte. „Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage.“

Zu jeder klassischen Krippe gehören Schafe und Lämmer. Foto: Rebekka Jakob (Archivbild)

Im neuen Testament spiegelt sich diese blutige Geschichte zweifach, im Zusammenhang mit Ostern und mit Weihnachten. Zum einen findet die Kreuzigung Christi in der Zeit des Pessach-Festes statt, an dem die Juden dem Auszug aus Ägypten gedachten. Christus wird zum Opferlamm, der, selbst ohne Sünde, für die Menschen sein Blut vergießt. Zum anderen in der weihnachtlichen Episode vom Bethlehemitischen Kindermord. Während im Alten Testament Gott selbst die Ägypter bestraft, ist es im neuen Testament der Schurke Herodes, der die unschuldigen Kinder ermorden lässt. Die Heilige Familie aber entkommt – nach Ägypten.

In der Apokalypse schließlich, der Offenbarung des Johannes, macht das putzige Tier eine Wandlung durch. Es sieht zwar aus „wie erwürgt“ und hat sieben Augen und sieben Hörner, aber es ist nicht mehr Opfer, sondern Richter. Es erbricht die sieben Siegel und setzt damit das blutrünstige Geschehen des Jüngsten Gerichts in Gang.

Moderne Theologen habe ihre Not mit der Johannes-Offenbarung, die wieder den zornigen Gott des Alten Testaments beschwört, der eben schnell mal ganze Völker hinwegrafft und jeden Sünder in den tiefsten Grund der Hölle schleudert. Das Lamm wird zum Super-Wolf.

Versöhnung im Zeichen des Lamms

Die weihnachtliche Botschaft ist eine andere. Auch sie ist für heutige Menschen nur schwer verständlich. Gott ist Mensch geworden (Weihnachten) und hat sich als Lamm für uns geopfert (Ostern). Der moderne Mensch fragt sich, warum Gott dann nicht einfach verzeiht, sondern diesen Umweg gehen muss.

Das Lamm jedenfalls ist in beiden Welten zu Hause, sowohl in der weihnachtlichen Tradition als auch im Osterbrauchtum. Mal als knuddeliger Sympathieträger, mal als lammfrommes Opfer, aber auch als mächtiger und strenger Herr. Was zunächst verwirrend klingt, ist eigentlich ganz logisch. Weihnachten, Karfreitag und Ostern bedingen einander. Ohne Geburt kein Tod, ohne Tod keine Auferstehung und ohne Auferstehung ist die Geburt ohne Bedeutung. Mit anderen Worten, kein Lamm ohne Wolf, kein Wolf ohne Lamm. Hurz!

Morgen scheint die Sonne über Heiden und Christen, über Weihnachtsfreunde und Weihnachtsmuffel.