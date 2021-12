Türchen 21: Feiern wie in der Steinzeit

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Die Sonne.

Als Kind hatte ich eine ganz persönliche Weihnachtstradition: Jedes Jahr schmökerte ich am 24. Dezember tagsüber in meiner zerfledderten Ausgabe von "Das alles ist Weihnachten". Dieses Taschenbuch von Tilde Michels (der Erfinderin des "Kleinen Königs Kalle Wirsch") enthält allerhand Wissenswertes über das Fest - neben Erzählungen und Bildern auch eine Übersicht über seine Ursprünge. Dort las ich zum ersten Mal von dem uralten Fest der Wintersonnenwende: "Man glaubte, dass der Sonnengott im Winter schliefe und mit ihm die ganze Natur."

Tausende Menschen haben sich zur Wintersonnenwende in Stonehenge versammelt, um den Sonnenaufgang nach der längsten Nacht des Jahres zu erleben. Foto: Ben Birchall/PA Wire, dpa

Damit es Frühling werden konnte, musste der Sonnengott aufgeweckt werden. Das geschah durch das Abbrennen von Feuern, durch Lärmen und durch Schläge auf die Erde mit Stöcken und grünen Zweigen." Diese winterlichen Bräuche, beispielsweise das Fest der Unbesiegbaren Sonne in Rom, das am 25. Dezember gefeiert wurde, übten eine große Anziehungskraft auf die Christen aus. Und so kam es, wie es kommen musste: "Um diese Götterkulte auszuschalten, entschloss sich die katholische Kirche, das alte Sonnwendfest zu übernehmen und christlich umzuwandeln."

Steht am Anfang das Sonnwendfest?

Heute, am 21. Dezember, ist der Tag der Wintersonnenwende, der kürzeste Tag und die längste Nacht in diesem Jahr. Eine gute Gelegenheit, sich mit dem Datum und seiner Bedeutung zu beschäftigen.

"Die tiefste und finsterste Nacht, jene Nacht, in der das Rad des Schicksals, der Kreis des Jahres kurz stillsteht, um seinen Lauf neu zu beginnen, die Nacht, in der die Sonne stirbt und gleichzeitig neu geboren wird, die Wintersonnenwende, wurde schon in den allerersten Bauerngesellschaften vor rund 12.000 Jahren gefeiert." So lyrisch und zugleich spekulativ beschreibt der Publizist Gerald Huber die Ursprünge unseres beliebtesten Festes, wie er sie sieht. "12.000 Jahre Weihachten" heißt sein Werk denn auch folgerichtig.

Solche Erklärungen über die Herkunft aus uralten Kulten sprechen unsere Sehnsucht nach Tradition an, nach einer Verbindung mit einer Zeit, in der die Menschen noch im Einklang mit der Natur lebten und ihr Alltag einzig von der Abfolge der Jahreszeiten bestimmt war. Das Problem ist nur, dass nicht alles, was spannend und einleuchtend klingt, automatisch auch richtig ist. Sicher ist es faszinierend, sich vorzustellen, dass schon unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren in der längsten Nacht zusammengesessen sind bei einem Festmahl, mit Lichtern und immergrünen Pflanzen und vielleicht sogar mit Geschenken, so wie wir es heute immer noch tun. Wie prosaisch klingt hingegen die Feststellung, dass das Weihnachtsfest, so wie wir es heute feiern, im Wesentlichen im 19. Jahrhundert entstanden ist! Kein Wunder, dass die Sonnwendthese viele Anhänger hat. Aber ist die Sonne wirklich das ursprünglichste aller weihnachtlichen Symbole?

Lesen Sie dazu auch

Kein Platz für die Sonne

Auf den ersten Blick hat das Zentralgestirn in unserer weihnachtlichen Bilderwelt keinen Platz. Schließlich feiern wir die Heilige Nacht, nicht den Heiligen Mittag, Die Abwesenheit der Sonne ist gerade das Kennzeichen der Weihnachtszeit. Darum versuchen wir, mit Kerzen und Lichterketten die Düsternis aufzuhellen. Die Google-Bildersuche liefert folgerichtig keinen einzigen Treffer, auf dem die Sonne zu sehen wäre. Die Sterne sind prominent vertreten, und auch der Mond, vor dem sich als schwarze Silhouette der Schlitten des Weihnachtsmanns abzeichnet, ist ein beliebtes Motiv. Aber die Sonne? Sonne bedeutet Tageslicht, Wärme, Leben. In der Weihnachtszeit ist es kalt und dunkel, und man fühlt sich dem Tode näher als sonst im Jahr. Auch wenn die Tage mit der Wintersonnenwende wieder länger werden, so merkt man das zunächst noch nicht. Wie lässt sich da ein Bildnis der Sonne unterbringen?

Die Wintersonne ist kalt und steht tief. Foto: Achim Mayinger

Man könnte allerdings auch mutmaßen, die perfiden Kleriker hätten alle Spuren des archaischen Sonnenkultes getilgt, um zu verschleiern, dass sie sich frech ein uraltes heidnisches Fest angeeignet hatten. Dann wäre allerdings zu fragen, warum ihnen gerade das bei der so wichtigen Sonne gelungen ist, nicht aber bei anderen, angeblich heidnischen Bräuchen wie den immergrünen Pflanzen als weihnachtliche Dekoration, bei den Julböcken oder den Raunächten?

Sonnenkult im Dritten Reich

Zu denen, die der Kirche unterstellten, sie habe das Weihnachten gekapert und verfälscht, gehörten die Nazis. Sie proklamierten das Ziel, alte germanische Sonnwendbräuche wieder zu ihrem angestammten Recht verhelfen. Dazu versuchten sie, das Fest seines christlichen Charakters zu entkleiden. Krippe und Engel wurden verbannt, Sonnenräder als authentische Dekoration empfohlen. Zufällig sahen diese Sonnenräder auch noch dem allgegenwärtigen Emblem der Partei ähnlich. Öffentliche Fackelzüge und Sonnwendfeuer sollten die häusliche Feier, ein eigens erfundener "Sunnwend-Mann" Christkind und Nikolaus ersetzten. Willfährige Dichter schrieben traditionelle Weihnachtslieder um, christliche Motive ersetzten sie mit NS-Ideologie. So lautete die dritte Strophe von "Leise rieselt der Schnee" in der Naziversion: "Sonne steiget empor / Kraft und Einheit drängt vor / Glauben an Deutschland erwacht / bricht durch die dunkele Nacht". Die meisten dieser Neuerungen konnten sich zwar nicht durchsetzen, die Sonnwendthese aber überlebte auch diese Zeit und hält sich bis heute.

Auch hier gilt, was schon oben in umgekehrter Hinsicht gesagt wurde: Nur weil die Hypothese von den Nazis missbraucht und ins Absurde gesteigert wurde, muss sie nicht zwingend falsch sein. Das Problem ist vielmehr, dass wir nicht genügend wissen, um eine ungebrochene Traditionslinie aus der Jungsteinzeit bis zu unserem Weihnachtsfest ziehen zu können. Wenn über Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende nichts Handfestes über Sonnwendfeiern überliefert ist, dann heißt das zwar nicht, dass es sie nicht gab. Einfach zu behaupten, dies sei die Wurzel unseres Weihnachtsfestes, ist aber auch keine Lösung.

Neues aus der Spätantike

Der Münchner Theologe Martin Wallraff hat sich intensiv mit dem Thema Sonnenverehrung und Christentum in der Spätantike auseinandergesetzt. Er kommt dabei zu interessanten Erkenntnissen, die die populäre Sonnwend-Weihnachtsdiskussion in ganz neue Bahnen lenkt. Zunächst räumt er auf mit dem Mythos, dass seit Urzeiten alle Völker der Erde die Sonne als höchstes Wesen anbeten. Zwar gab es natürlich solche Kulturen, aber weder die Juden noch die Griechen und Römer haben dem im Alltag doch so wichtigen Fixstern eine besondere Stellung eingeräumt.

Erst im dritten Jahrhundert nach Christus kam es im römischen Reich zu einer "Solarisierung" des religiösen Lebens. Die Kaiser förderten den Kult von "Sol Invictus", der "Unbesiegbaren Sonne" - einerseits, weil sie versuchten, die, Vielzahl der damals existierenden Kulte und Bekenntnisse unter ein Dach zu bringen, andererseits weil sie selbst mit der Sonne als oberstem Gott identifiziert werden wollten. Im Zuge dieses relativ neuen Trends etablierten sich parallel der Termin für das Sol-Invictus-Fest und die die Feier zu Christi Geburt am 25. Dezember. Die ersten Belege für Weihnachten an diesem Datum liegen sogar vor denen für den heidnischen Feiertag.

Vor diesem Hintergrund erarbeiteten christliche Theologen in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung eine eigene Sonnenlehre. In deren Mittelpunkt stand immer Christus, der Himmelskörper war nur ein Symbol, das das Wesen des Erlösers anschaulich macht. So ist Christus nach einem Bibelwort die "Sonne der Gerechtigkeit", seine Geburt, sein Tod und die Auferstehung werden mit dem Lauf der Sonne verglichen. In ihren Weihnachtspredigten achteten die Kirchenväter darauf, sorgfältig zu trennen zwischen dem Symbol, das keiner Anbetung würdig ist, und Gott selbst.

Die Sonne der Gerechtigkeit

Aus alledem zieht Wallraff den Schluss, dass die Christen der Spätantike die populäre Sonnenverehrung der Konkurrenz zu Kenntnis nahmen und versuchten, einzelne Aspekte davon für ihre eigene Lehre nutzbar zu machen. Von einer Übernahme uralter und übermächtiger Sonnentraditionen aus purer Notwehr kann jedoch nicht die Rede sein. Ob sich später in Mittel- und Nordeuropa lokale Sonnwendtraditionen auf das Weihnachtsbrauchtum ausgewirkt haben könnten, ist eine andere Frage. Dort wo Weihnachten entstand, in Rom nämlich, war der Sonnenkult eine neue Erscheinung.

Wie Wallraff überzeugend darlegt, ist die Sonne bis heute nicht völlig aus dem christlichen Weihnachtskanon verschwunden. Nach wie vor ist die "Sonne der Gerechtigkeit" Bestandteil weihnachtlicher Liturgien in Ost und West.

Auch in der kirchlichen Weihnachtsmusik hat die Sonne ihren Platz. In Paul Gerhardts ergreifendem Lied "Ich steh an deiner Krippen hier" heißt es beispielsweise "Ich lag in tiefster Todesnacht / du warest meine Sonne / die Sonne, die mir zugebracht / Licht, Leben, Freud und Wonne / O Sonne, die das werte Licht / des Glaubens in mir zugericht' / wie schön sind deine Strahlen!"

Während die Sonne heute im weltlichen Weihnachtsbrauchtum abwesend ist, hat sie im kirchlichen Bereich durchaus ihren bescheidenen Platz. Folgt man Martin Wallraff, dann ist das aber nicht der letzte Ausläufer einer Traditionslinie aus grauer Vorzeit, sondern das Resultat einer religiösen Strömung der Spätantike. Das wären dann zwar nicht 12.000 Jahre, aber auch schon ganz schön lange her.

Das Weihnachtslied zum Thema: Ich steh an deiner Krippen hier

Paul Gerhardt (1607 - 1676) ist einer der bedeutendsten Dichter protestantischer Kirchenlieder. Sein tiefgründiger Text wurde auf verschiedene Melodien gesungen, heute ist die von Johann Sebastian Bach besonders populär.

Morgen schmücken wir den Christbaum und fragen uns dabei, wer ihn eigentlich erfunden hat.