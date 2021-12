Türchen 9: Der Parasit der Liebe

Öffnen Sie jeden Tag ein Türchen in unserem digitalen Adventskalender 2021: Dieses Mal geht es um weihnachtliche Symbole und ihre Legenden. Heute: Die Mistel.

Dank Asterix-Lektüre kennen wir uns aus mit den Kelten. Für sie war die Mistel eine ganz besondere Pflanze. Die Druiden schnitten sie mit einer goldenen Sichel und brauten daraus – nun ja, vielleicht nicht gerade den Trank, der übermenschliche Kräfte verleiht, aber irgendwas Magisches werden sie damit gemacht haben.



Mistelzweige werden gerne als Adventsdekoration verwendet. Foto: Caroline Seidel, dpa





Als Kind wollte ich den Zaubertrank der Gallier nachkochen und habe alle möglichen Dinge (Gewürze, Shampoo, Likör) zusammengepanscht. Allerdings hatte ich keine Misteln zu Hand, schon gar keine, die mit goldenen Sicheln geschnitten waren. Aus diesem Grund hat es auch nicht geklappt mit den übermenschlichen Kräften. Zum Glück für die Römer – und für mich, denn ich habe das Zeug nie probiert. Dass Misteln in der Weihnachtszeit auch als Vorwand zum Küssen dienen können wusste ich noch nicht, und es hätte mich damals auch nicht interessiert.

Die Google-Suche liefert weder beim Suchbegriff „ Weihnachten“ noch bei „Christmas“ irgendwelche Treffer, auf denen Misteln zu sehen sind. Selbst wenn man „Mistelzweig“ oder englisch „Mistletoe“ hinzufügt, erscheinen häufig Stechpalmen. Die dürre, blassgrüne Pflanze mit ihren schmalen Blättern und den weißen Beeren ist nicht gerade ein Hingucker. Sie wird vor allem besungen, und zwar vor allem in der englischsprachigen Welt. Als bildliches Zeichen gibt sie eher wenig her, aber als Symbol der Liebe darf sie in kaum einem weihnachtlichen Popsong fehlen.

Rockin' around the Christmas tree

At the Christmas party hop

Mistletoe hung where you can see

Every couple tries to stop

Lesen Sie dazu auch





Liebe geht durch den Magen

Es ist nicht verwunderlich, dass die Alten die Mistel für ein Wunderding hielten, denn ihre Lebensweise ist ungewöhnlich. Misteln sind pflanzliche Parasiten. Sie wachsen auf Bäumen, von deren Nährstoffe sie leben. Früher glauben die Menschen, die Misteln seien vom Himmel gefallen. Wie sonst sollen sie auf die Bäume gekommen sein? Die Wahrheit ist weniger romantisch: Samen werden unter anderem durch den Kot der Vögel verbreitet, die die Beeren der Mistel fressen. Auf den ersten Blick scheint es offensichtlich, warum die wenig ansprechende Pflanze mit Weihnachten in Verbindung gebracht wird. Erst wenn es kalt wird und die Bäume ihr Laub verlieren, dann kann man die immergrünen Misteln vom Boden aus gut sehen. Die Idee, sie abzuschneiden und mangels frischen Grüns als Dekoration zu verwenden, liegt nahe. Aber was so einfach klingt, kann nicht die ganze Wahrheit sein. Die magischen Kräfte, von denen die Druiden wussten, sind da schon viel interessanter.

'Cause Santa and Cupid

Planned exactly what you did

When you kissed me by the mistletoe above (Aretha Franklin, 1962)





Die Schöpfer von Asterix und Obelix haben die Geschichte von den Galliern und ihren Misteln nicht erfunden. Allerdings beruht unser heutiges Wissen über Druiden auf äußerst wenigen und recht unzuverlässigen Quellen. Die Druiden selbst (Asterix-Leser wissen das) gaben ihre Geheimnisse niemals schriftlich weiter, sondern nur von Druiden-Mund zu Druiden-Ohr, wie Miraculix es so poetisch formuliert. Auch archäologische Funde geben nicht viel her. Die überlieferten Zeugnisse aus der Antike stammen vor allem von Römern und Griechen. Die meisten dieser Autoren dürften niemals einem leibhaftigen Druiden begegnet sein. Dem Offizier und Gelehrten Gaius Plinius dem Älteren verdanken wir die Kunde über die Misteln.

„Der Priester, bekleidet mit einem weißen Gewand, besteigt den Baum und schneidet die Mistel mit einer goldenen Hippe (und nicht Sichel, gk) ab: Sie wird mit einem weißen Tuch aufgefangen. (…) Sie glauben, ein von diesem Gewächs bereiteter Trank mache ein jedes unfruchtbare Tier fruchtbar; auch sei es ein Hilfsmittel wider alle Gifte.“

Dubiose Quellen aus der Antike

Auch wenn das Zeugnis des Plinius nur bedingt glaubwürdig ist und unser Wissen über die Druiden mangels besserer Quellen begrenzt, wird seine Aussage über die Mistel als Mittel gegen Unfruchtbarkeit nach wie vor gerne zitiert. Da ist es nur noch ein kleiner Schritt zum weihnachtlichen Brauch des Küssens unter dem Mistelzweig. Die Mistel als gallisches Aphrodisiakum. Komisch nur, dass Asterix und Obelix in dieser Hinsicht eher wenig aktiv sind…

Hang up that mistletoe

Soon you'll hear Ho Ho Ho

On Christmas Day

You'll wake up and you'll say

Hooray for Santy Claus Milton DeLugg, 1964

Aber eins nach dem anderen. Zum Küssen kommen wir noch früh genug. Verweilen wir zunächst kurz im Frühmittelalter, bei Papst Gregor dem Großen. Er lenkte im 6. Jahrhundert die Geschicke seiner Kirche. Der weise Kirchenfürst wies Mellitus, den Bischof von London, in einem Brief an, bei der Mission der heidnischen Angelsachsen deren Bräuche nicht komplett zu verbieten. Die Verkünder des christlichen Glaubens sollten vielmehr, soweit möglich, heidnische Elemente in die neuen Riten integrieren. Tempel sollten sie zu Kirchen umfunktionieren, Opfertiere für die Götzen zum Festmahl zu Ehren des wahren Gottes. Zwar ist in dem Brief weder von Weihnachten noch von dazugehörigem Grünzeug die Rede. Zudem stellte die Erlaubnis, heidnische Bräuche zu tolerieren, eine Ausnahme dar, die nicht immer und überall galt – sonst hätte der Papst nicht extra einen Brief dazu schreiben müssen. Dennoch gilt das Schreiben den Vertretern der Theorie von den heidnischen Wurzeln des Weihnachtsfestes als Beleg dafür, dass die Kirche im großen Stil geklaut bei den Bräuchen der Heiden. Warum nicht auch das Sonnwendfest und nicht zu Letzt die Mistel?

Oh, it's Christmas time, mistletoe and wine

Children singing Christian rhyme

With logs on the fire and gifts on the tree

A time to rejoice in the good that we see

Cliff Richard, 1988

Auch die nordischen Götter misteln mit

Es ist nicht überliefert, ob die Druiden in Britannien ebenso scharf auf Misteln waren wie ihre Kollegen in Gallien. Wir wissen auch nicht, ob die später von germanischen Völkern dominierte Bevölkerung Englands sich noch an die alten keltischen Bräuche erinnerte. Aber man kann ja mal annehmen, dass es so war und dass die heidnischen Angelsachsen für ihre Sonnwendfeiern jede Menge Misteln aufhängten und darunter hemmungslos herumknutschten. Der schlaue Mellitus hätte dieses Treiben dann nicht etwa verboten, sondern lediglich in etwas gesittetere Bahnen gelenkt. Ob das wirklich so passiert ist, sein dahingestellt. Aber irgendwie muss das mit dem Küssen ja angefangen haben.

Im Internet findet sich als Alternative zu den Druiden praktischerweise auch eine Erklärung aus der germanischen Götterwelt. Kurz zusammengefasst: Der Gott Balder, der schönste und sanfteste unter den ansonsten eher handfesten Asen, wird mit Hilfe eines Mistelzweiges getötet. Als er wieder aufersteht, freut sich seine Mutter Frigg so sehr, dass sie alle Lebewesen unter dem Mistelzweig küsste. Das Dumme ist nur: der überlieferte Mythos endet ganz anders. Balder darf das Totenreich nicht verlassen. Nur dass die Mistel ihn tötet, das steht wirklich in der Edda. Also wieder eine nachträgliche Erfindung, um eine uralte Tradition herzstellen, wo sich keine finden lässt.

Oh, I won't ask for much this Christmas

I won't even wish for snow

And I'm just gonna keep on waiting

Underneath the mistletoe



Mariah Carey, 1994





Weihnachtliche Botanik

In England sind schon für das späte Mittelalter verschiedene immergrüne Pflanzen nachgewiesen, mit denen in der Weihnachtszeit Straßen, Häuser und Kirchen geschmückt wurden. Für viele davon wurden fromme Legenden erdacht, um den Bezug zur Geburt Christi zu begründen. So soll Maria die Windeln des Kindes an einem Rosmarinstrauch („Rosemary“) zum Trocknen aufgehängt haben. Die immergrüne Duftpflanze ist im 19. Jahrhundert als Weihnachtsdekoration aus der Mode gekommen. Die Stechpalme („Holly“), wurde schon früh in Liedern besungen, ist nach wie vor populär und auch bei uns als Weihnachtsmotiv nicht unbekannt. Sie wird mit der Dornenkrone Jesu in Verbindung gebracht, die roten Beeren mit seinem Blut. Efeu („Ivy“) hingegen galt als „weibliche“ Pflanze und damit als Symbol für die menschliche Schwäche schlechthin, die der göttlichen Stärke bedarf, um in die Höhe zu gelangen. Die Mistel mit ihrem heidnischen Background fällt da aus dem Rahmen. Aber selbst für das Lieblingsgewächs der Druiden hat man eine haarsträubende christliche Legende erfunden. Demnach war die Mistel früher ein Baum, und aus dessen Holz sei das Kreuz gezimmert gewesen, an dem Christus starb. Vor lauter Scham soll sich die Mistel in einen Baumparasiten verwandelt haben, damit sich in Zukunft alle, die darunter stehen, küssen.

It's the most beautiful time of the year

Lights fill the streets, spreading so much cheer

I should be playing in the winter snow

But I'ma be under the mistletoe

I don't wanna miss out on the holiday

But I can't stop staring at your face (Justin Bieber, 2011)

Der Historiker Gerry Bowler berichtet, dass im England des Mittelalters in der Winterzeit mit immergrünen Pflanzen geschmückte Bilder der Heiligen Familie aufgehängt wurden. Unter diesen Heiligenbildern sei es üblich gewesen, sich zu umarmen oder zu küssen, wohl eher in zeremonieller Weise. Später wurden mit Zweigen verzierte Draht-Kugeln ohne religiöse Symbolik aufgehängt. Sie wurden „Kissing Bough“, Küss-Zweig, genannt. Der Brauch des spielerisch-erotischen Küssens unter dem Mistelzweig ist laut Bowler erst zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert entstanden und zwar zunächst unter der Dienerschaft der englischen Herrenhäuser. Besungen wird die Mistel, anders als die anderen winterlichen Grünpflanzen, erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, einige Bespiele sind hier versammelt.

„Nein heißt Nein“ unter dem Mistelzweig?

Eigentlich müsste sich die Mistel heute schon wieder schämen und sich wieder in einen Baum zurückverwandeln. Die Ausformung des Kuss-Brauchs entspricht nämlich nicht mehr dem modernen Verständnis vom einvernehmlichen Austausch von Zärtlichkeiten. Unter dem Mistelzweig darf die Frau laut der Tradition den Kuss nämlich nicht verwehren, und muss sich so oft küssen lassen, wie Beeren am Zweig sind.

So, here we go under the mistletoe

Oh, I adore ya

A snowy night, a woman on fire

Oh, Hallelujah (Sia, 2017)

Ob tatsächlich so oft unter dem Mistelzweig geküsst wird, wie es in Filmen und Songs behauptet wird, und ob junge Leute ihn heute als Vorwand zu Zärtlichkeit überhaupt noch brauchen, sei dahingestellt. Das Paar, das sich noch nicht gefunden hat – und dann, kurz vor Weihnachten, unter dem Mistelzweig, da funkt es – zu schön, um wahr zu sein. Es ist eben in der Realität nicht alles so, wie in den Geschichten. Das gilt für Asterix und Obelix genauso wie für Weihnachtsmärchen.

In meiner Familie aber gibt es aber noch eine ganz andere gallische Tradition zu Weihnachten. Eine, die garantiert auch im richtigen Leben funktioniert: Wildschweinbraten, beim Teutates!





Warum schauen die Nussknacker eigentlich immer so grimmig? Haben sie vielleicht Zahnschmerzen? Morgen finden wir es heraus.