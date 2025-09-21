E-Bike-Fahrer stürzt - und trägt keinen Helm

In einem Monheimer Gemeindeteil wollte am Samstag um 15.10 Uhr ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer nach rechts in eine andere Straße abbiegen. Aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit beim Abbiegevorgang kam dieser laut Polizei „alleinbeteiligt“ zu Sturz.
Der Pedelec-Fahrer zog sich leichtere Verletzungen zu, welche von einem Rettungswagen vor Ort behandelt wurden. Der Radler trug keinen Sturzhelm, glücklicherweise konnten nach derzeitigem Sachstand keine Kopfverletzungen verzeichnet werden. (AZ)
