E-Bike-Fahrer übersieht in Wörnitzstein anderes Fahrzeug: Helm verhindert schwerste Kopfverletzungen

Wörnitzstein

E-Bike-Fahrer verursacht Unfall: Helm verhindert schwerste Kopfverletzungen

Der 87-Jährige ist mit seinem Rad in Wörnitzstein unterwegs. Dabei übersieht er ein anderes Fahrzeug, es kommt zum Zusammenprall. Der Mann muss mit Brüchen in die Klinik.
    Ein E-Bike-Fahrer hat in Wörnitzstein einen Unfall verursacht.
    Ein E-Bike-Fahrer hat in Wörnitzstein einen Unfall verursacht. Foto: Stefan Sauer, dpa (Symbolbild)

    Die Unachtsamkeit eines E-Bikes-Fahrer hat am Montag in Wörnitzstein einen Unfall ausgelöst. Um 14.35 Uhr fuhr der 87-Jährige mit seinem Elektrofahrrad auf der Wörnitzstraße in Richtung Ludwig-Heck-Straße. Zur selben Zeit war ein 16-Jähriger mit einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug auf der vorfahrtsberechtigen Graf-Hartmann-Straße über die Wörnitzbrücke in die Abt-Cölestin-Straße unterwegs.

    Der Senior übersah laut Polizei das über die Steinbrücke herannahende Microcar – es kam zur Kollision. Dass der 87-Jährige einen Fahrradhelm trug, verhinderte wohl schwerste Kopfverletzungen. Trotzdem wurde er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur Weiterbehandlung eingeliefert. Unter anderem zog er sich mehreren Brüche zu. Der 16-Jährige gab an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 3500 Euro. (AZ)

