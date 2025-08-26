E-Bike-Fahrer verursacht Unfall: Helm verhindert schwerste Kopfverletzungen

Die Unachtsamkeit eines E-Bikes-Fahrer hat am Montag in Wörnitzstein einen Unfall ausgelöst. Um 14.35 Uhr fuhr der 87-Jährige mit seinem Elektrofahrrad auf der Wörnitzstraße in Richtung Ludwig-Heck-Straße. Zur selben Zeit war ein 16-Jähriger mit einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug auf der vorfahrtsberechtigen Graf-Hartmann-Straße über die Wörnitzbrücke in die Abt-Cölestin-Straße unterwegs.
Der Senior übersah laut Polizei das über die Steinbrücke herannahende Microcar – es kam zur Kollision. Dass der 87-Jährige einen Fahrradhelm trug, verhinderte wohl schwerste Kopfverletzungen. Trotzdem wurde er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur Weiterbehandlung eingeliefert. Unter anderem zog er sich mehreren Brüche zu. Der 16-Jährige gab an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 3500 Euro. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden