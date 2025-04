Dieb stiehlt ungesichterten E-Scooter

Ein ungesicherter E-Scooter wurde in Donauwörth zur Diebesbeute: Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 21-jähriger Mann am Mittwoch zwischen 19 und 19.30 Uhr seinen Elektro-Roller vor einem Imbisswagen auf dem Großparkplatz am Neurieder Weg abgestellt. Als der Mann vom Einkaufen zurückkam, war der grüne Elektrotretroller der Marke Rossknecht weg. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf geschätzte 350 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

