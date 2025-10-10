Dieb hebelt Schloss auf und stiehlt E-Scooter

Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise auf einen Dieb, der am Donnerstag im Zeitraum von 11 bis 21. 50 Uhr an der Bahnhofhaltestelle Hoppingen einen E-Scooter stahl. Das grüne Elektrokleinstfahrzeug war mit einem Fahrradschloss an den Fahrradständern abgestellt und gesichert. Der bislang unbekannte Täter hebelte das Schloss auf und entwendet den E-Scooter im Wert von 500 EURO. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Donauwörth, Telefon 0906/70667-0, zu melden. (AZ)
