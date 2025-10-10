Icon Menü
E-Scooter Diebstahl in Hoppingen: Unbekannter bricht Schloss auf

Hoppingen

Dieb hebelt Schloss auf und stiehlt E-Scooter

Am Bahnhof in Hoppingen ist ein E-Scooter abhanden gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.
    Ein grüner E-Scooter ist am Bahnhof in Hoppingen gestohlen worden. Der Dieb brach dazu das Schloss auf.
    Ein grüner E-Scooter ist am Bahnhof in Hoppingen gestohlen worden. Der Dieb brach dazu das Schloss auf. Foto: Marcus Brandt/dpa/dpa-tmn, Symbolbild

    Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise auf einen Dieb, der am Donnerstag im Zeitraum von 11 bis 21. 50 Uhr an der Bahnhofhaltestelle Hoppingen einen E-Scooter stahl. Das grüne Elektrokleinstfahrzeug war mit einem Fahrradschloss an den Fahrradständern abgestellt und gesichert. Der bislang unbekannte Täter hebelte das Schloss auf und entwendet den E-Scooter im Wert von 500 EURO. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Donauwörth, Telefon 0906/70667-0, zu melden. (AZ)

