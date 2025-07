E-Scooter-Fahrer baut Unfall: Schmerzen und Strafanzeige

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich der Fahrer eines E-Tretrollers (E-Scooter) in Donauwörth Verletzungen zugezogen. Auf den Fahrer kommt aber noch zusätzlicher Ärger zu.

Um 14.19 Uhr, so die Polizei, war der 69-Jährige auf der Einbahnstraße der Dietrichstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs. An deren Ende missachtete der Mann den aktuellen Erkenntnissen zufolge die Vorfahrtsbeschilderung und prallte frontal in die Beifahrerseite eines von links querenden Pkw. Der Zweiradfahrer stieß gegen die hintere rechte Tür des Wagens und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus. Die Gesetzeshüter stellten den nicht mehr fahrbereiten Roller sicher. Der Autofahrer, 49, blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Fahrer von E-Scooter hat altes Kennzeichen montiert: Strafanzeige

An der Rückseite des Elektrorollers befand sich eine grüne Kennzeichenplakette. Als die Beamten genau hinsahen, stellten sie jedoch fest, dass dieses grüne Versicherungskennzeichen bereits aus dem vorangegangenen grünen Turnus, sprich aus dem Jahr 2022 stammte. Da kein aktueller Vertrag für das Zweirad abgeschlossen war, nahmen die Beamten eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Mann auf. Zudem muss bei fehlender Versicherung ein entstandener Fremdschaden aus eigenen Mitteln beglichen werden. (AZ)