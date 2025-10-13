Icon Menü
E-Scooter-Fahrer fährt unter Drogeneinfluss durch Rain

Rain

E-Scooter-Fahrer fährt unter Drogeneinfluss durch Rain

Polizeibeamte kontrollieren den Mann. Dabei fällt ihnen sein Verhalten auf. Ihr Verdacht bestätigt sich - und den Fahrer erwarten Konsequenzen.
    • |
    • |
    • |
    Ein E-Scooter-Fahrer war unter anderem mit Kokain im Blut in Rain unterwegs.
    Ein E-Scooter-Fahrer war unter anderem mit Kokain im Blut in Rain unterwegs. Foto: Christoph Soeder, dpa (Symbolbild)

    Ein E-Scooter-Fahrer ist am Sonntag unter Drogeneinfluss durch Rain gefahren. Polizisten kontrollierten den 20-Jährigen gegen 17.15 Uhr in der Münchner Straße. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest.

    Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv auf THC, Kokain und Amphetamin aus. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme. Auf den Mann kommt laut Polizei ein Bußgeldverfahren zu. Ihn erwartet neben einer Geldbuße ein Fahrverbot. (AZ)

