E-Scooter-Fahrer fährt unter Drogeneinfluss durch Rain

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Sonntag unter Drogeneinfluss durch Rain gefahren. Polizisten kontrollierten den 20-Jährigen gegen 17.15 Uhr in der Münchner Straße. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv auf THC, Kokain und Amphetamin aus. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme. Auf den Mann kommt laut Polizei ein Bußgeldverfahren zu. Ihn erwartet neben einer Geldbuße ein Fahrverbot. (AZ)