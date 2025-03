E-Scooter gefährdet Passanten auf Fußgängerflächen

Die Polizei Donauwörth sucht einen bislang Unbekannten, der am Donnerstag, 20. März, von 16.02 bis 16.07 Uhr auf einem augenscheinlich getunten E-Scooter in Donauwörth unterwegs war. Der Gesuchte fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Wörnitzsteg, im Wohngebiet Neurieder Weg sowie auf den Gehwegeen neben der Westspange und der Dillinger Straße. Dabei wurden Zeugenaussagen zufolge Geschwindigkeiten von mehr als 30 Stundenkilometern erreicht und mehrere Fußgänger gefährdet beziehungsweise sogar touchiert. Zudem nahm der Unbekannte einem Autofahrer die Vorfahrt. Polizeilicherseits wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung, einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie Missachtung der Straßenverkehrs- und der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung aufgenommen. Bei dem Tatfahrzeug handelte es sich um einen offenkundig manipulierten schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot mit grüner Kennzeichenplakette. Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: etwa 14 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, sehr heller Teint, dunkles Haar, sprach ukraninisch/russisch und deutsch, war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einer schwarzen Jogginghose, auffallend grünen New Balance-Turnschuhen, trug eine schwarze Umhängetasche. Konkret gefährdete beziehungsweise geschädigte Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

