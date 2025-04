Ohne Versicherung unterwegs: E-Scooter-Fahrer in Tapfheim gestoppt

Am Freitagnachmittag hat eine Polizeistreife einen E-Scooter-Fahrer in Tapfheim kontrolliert. Gegen 16.40 Uhr war er unterwegs und es stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen angebracht war, das bereits seit Ende Februar 2025 abgelaufen war. Da somit keine gültige Haftpflichtversicherung mehr bestand, wurde die Weiterfahrt des 17-Jährigen umgehend unterbunden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

