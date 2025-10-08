E-Scooter-Fahrer tippt in Donauwörth auf Handy herum – und hat Drogen im Blut

Die Polizei hat am Mittwoch in Donauwörth einen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der unter Drogen unterwegs war. Gegen 0.30 Uhr hielten Polizisten den Mann an, da er in der Bahnhofstraße und in der Schodererstraße während voller Fahrt auf seinem Mobiltelefon tippte.

Während der Kontrolle ergaben sich außerdem Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Fahrtüchtigkeit des 18-Jährigen. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Die Beamten stellten den Roller sicher und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme in der Donau-Ries-Klinik. Eine Anzeige war die Folge. (AZ)