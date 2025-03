E-Scooter-Fahrer ohne gültige Plakette unterwegs

Beamte der PI Donauwörth nahmen am Dienstag im Stadtgebiet Donauwörth erneut vier Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz auf. In allen Fällen waren E-Scooter ohne gültige grüne Kennzeichenplakette für das Versicherungsjahr 2025 betroffen – insgesamt zehn in den ersten vier Märztagen. Gegen 7.50 Uhr stellte eine Streife auf der Augsburger Straße einen 16-Jährigen auf seinem Elektrotretroller mit abgelaufenem Kennzeichen in Richtung Innenstadt fest. Kurz nach 10.30 Uhr war ein 13-Jähriger in der Dr.-Loeffellad-Straße ebenfalls mit einer alten blauen Plakette aus 2024 unterwegs. Hier nahmen die Beamten ein zusätzliches Strafverfahren gegen die 43-jährige Halterin des E-Scooters auf. Um 22.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger auf der Dillinger Straße ebenfalls ohne Versicherungsschutz.

In einem fünften Fall wurde im Zeitraum von 5.30 Uhr bis 14.20 Uhr, der E-Scooter der Firma Zamelux einer 22-jährigen Frau mit abgelaufener blauer Plakette vom Fahrradabstellplatz am Donauwörther Krankenhaus entwendet. Dazu knackte der Täter ein Zahlenschloss. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf geschätzte 300 Euro. Einen neuen Versicherungsvertrag hatte die Halterin bereits abgeschlossen. Wer Hinweise zu dem als besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommenen Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)