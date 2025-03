Eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen des Pflichtversicherungsgesetzt hat sich die Fahrerin eines Elektro-Tretrollers in Wemding eingehandelt. Die 52-Jährige fiel in der Bahnhofstraße einer Streifenbesatzung auf, weil an dem Zweirad noch ein altes, blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht war. Dieses ist seit dem 1. März 2025 ungültig. (AZ)

