E-Scooter mit alten Plaketten: Anzeigen gegen Fahrer

Die Polizei hat in der Region erneut mehrere Personen erwischt, die mit Elektro-Tretrollern unterwegs waren, für die kein Versicherungsschutz bestand. Am Freitag handelten sich auf diese Weise gleich fünf E-Scooter-Fahrer in Donauwörth beziehungsweise Monheim Anzeigen ein.

Die Beamten stoppte die Betroffenen im Laufe des Nachmittags beziehungsweise des Abends. An den Rollern waren die Versicherungsplaketten nicht mehr gültig. Dies stellt ein Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar und wird strafrechtlich verfolgt. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass der Versicherungswechsel jedes Jahr zum 1. März stattfindet. (AZ)