E-Scooter-Fahrer rammt 13-Jährigen und macht sich aus dem Staub

Die Polizei Donauwörth sucht Zeugen, die Aufklärung in einem Fall von Unfallflucht bringen können: Am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr befuhr ein 13-jähriger Jugendlicher aus Tapfheim mit seinem Fahrrad die Dillinger Straße und bog letztlich in die Bahnhofstraße ein. Beim Abbiegen kam ihm ein bislang unbekannter Jugendlicher mit einem schwarzen E-Scooter entgegen und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte bei dem Unfall und zog sich Verletzungen an den Armen zu. Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich nach kurzer Nachfrage nach dem Befinden des Geschädigten unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat etwas gesehen oder kann anderweitig Zeugenhinweise geben? Telefon 0906/70667-0. (AZ)

Tapfheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis