Junger Mann vor Gericht: Wie eine Verkehrskontrolle zu einem Prozess führte

Im März jeden Jahres schaut die Polizei bei E-Tretrollern (E-Scootern) und Mofas genauer hin. Die Besitzer benötigen für das jeweilige Fahrzeug eine neue Haftpflichtversicherungsplakette. Wer diese nicht an seinem Zweirad anbringt, macht sich strafbar. Deshalb hielten Beamte am 28. März 2024 auch einen jungen Mann in Donauwörth an. Doch bei ihm kam noch einiges mehr ans Tageslicht: Drogendelikte und verbotene Waffen. Dies führte nun zu einem Prozess vor dem Amtsgericht Nördlingen.

