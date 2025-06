Jugendlicher auf E-Scooter in Rain unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Am Freitagvormittag fiel einer Polizeistreife in der Hauptstraße in Rain ein Jugendlicher auf, der mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs gewesen ist. Der 16-Jährige wurde gegen 9.45 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten sofort starken Alkoholgeruch bei dem Jugendlichen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 mg/l. Außerdem reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf THC. Laut eigenen Angaben hatte der Jugendliche in der Nacht zuvor Marihuana konsumiert. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizeibeamten unterbunden. Der Jugendliche wurde zur Polizei Rain gebracht, wo eine Blutentnahme durch eine Ärztin durchgeführt wurde. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus. (AZ)

