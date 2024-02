Ebermergen

Alle Bäume entlang Straße in Ebermergen werden gefällt

All die großen Eschen entlang der Fischergasse in Ebermergen werden in den kommenden Tagen gefällt.

Von Wolfgang Widemann

Sie prägen seit Jahrzehnten zusammen mit der historischen Wörnitzbrücke, der Bruckwirtschaft und der Kirche die Dorfansicht von Ebermergen: An die 30 stattliche Bäume entlang der Fischergasse bilden im Sommer so etwas wie eine grüne Wand. Doch deren Tage sind gezählt. Alle Eschen, die dort stehen, werden gefällt.

Darüber informierte die Stadt Harburg bereits vor ein paar Wochen über ihr Mitteilungsblatt die Bevölkerung. Jetzt sprach Bürgermeister Christoph Schmidt das Thema auch in der Bürgerversammlung an. An der Komplett-Fällung der fast 30 Bäume führe kein Weg vorbei, so Schmidt. Sie seien allesamt von einem Pilz befallen, der das Eschentriebsterben auslöse. Damit seien die Bäume verloren. Dass sie erkrankt seien, habe man schon vor drei Jahren festgestellt. Nun sei die Gefahr groß: "Sie fallen irgendwann einfach um."

