Auf der B25 löst sich das Rad eines Autos und verursacht einen Unfall

Auf der B25 bei Ebermergen hat sich am Mittwoch durch ein haarsträubendes Ereignis ein Unfall ereignet. Dieser ging glücklicherweise mit Blechschaden ab.

Nach Angaben der Polizei war eine aus München stammende Frau mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße von Donauwörth in Richtung Nördlingen unterwegs. Kurz vor Ebermergen löste sich das linke Vorderrad vom Pkw. Die Fahrerin eines nachfolgenden Autos konnte nicht mehr ausweichen und rauschte über die Felge mit Reifen. Beide Wagen kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Der Sachschaden summiert sich nach ersten groben Schätzungen auf rund 2000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme gab die Münchnerin an, schon seit längerer Zeit ein Geräusch an dem Pkw gehört zu haben, auf das sie sich keinen Reim machen konnte. Das Geräusch sei immer lauter geworden, so die 23-Jährige. Dies bewog, so stellt die Polizei fest, die junge Frau jedoch nicht dazu, den Pkw zu stoppen und genauer nachzuschauen. (AZ)