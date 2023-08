Auto muss nach Wildunfall bei Ebermergen abgeschleppt werden

Am Sonntagabend kommt es zu einem Wildunfall bei Ebermergen. Das Auto ist danach nicht mehr fahrbereit.

Am Sonntag hat sich auf der B25 ein Wildunfall ereignet, bei dem anschließend ein Auto abgeschleppt werden musste. Gegen 22.45 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Auto auf der B25 von Nördlingen in Richtung Donauwörth. Auf Höhe des Industriegebiets Ebermergen erfasste die Frau frontal ein von rechts querendes Reh. Das Tier starb durch den heftigen Aufprall sofort. An dem Wagen wurde die Front stark eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Fahrerin blieb bis auf einen Schreck unverletzt. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. (AZ)