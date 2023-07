Auto prallt bei Unfall gegen Betonsäule

Bei einem Unfall in Ebermergen verletzt sich der Fahrer eines Oldtimers. Der Mann muss in die Klinik gebracht werden.

Bei Ebermergen ist es am Wochenende zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 60-Jähriger am Sonntag um 17.15 Uhr in seinem Oldtimer von Mauren in Richtung Ebermergen unterwegs. Kurz nach dem Ortsschild in der Schäfgasse verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf der gegenüberliegenden Seite prallte das Auto frontal gegen eine Hofsäule und kam dadurch abrupt zum Stehen. Der 60-Jährige erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Kopfplatzwunde. Mit einem Rettungswagen wurde er in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch