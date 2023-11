Bei Konzert des Posaunenchors werden auch Musiker geehrt

Der Posaunenchor Ebermergen spielt alte und moderne Stücke. Erich Falch ist seit 65 Jahren mit dabei.

Nach langer Zeit der Pandemie und Ungewissheit fand erstmals wieder ein Konzert des Posaunenchors Ebermergen in der St.-Peter-und-Paul-Kirche statt. Das Motto lautete: „Choral-Fantasien.“ Der Auftritt war zugleich eine Premiere für Dirigent Paul Husel, der sein Amt im Sommer 2022 übernommen hat.

Nach der Eröffnung durch eine Fantasie zu „Wunderbarer König“ begrüßten Pfarrerin Miriam Martin und Chor-Obmann Philipp Schönle die Zuhörer und stimmten auf das weitere Programm ein. Moderne Fantasien wechselten sich mit älteren Choralsätzen ab, zu denen auch das Publikum einen gesanglichen Beitrag leisten konnte. "Bewahre uns Gott", das zentrale Stück des Abends, ertönte gleich als zweites Lied, gefolgt vom hochaktuellen „Verleih uns Frieden“. Doch auch das Gotteslob, das Amt der Posaunenchöre, kam mit Stücken wie „Ich lobe meinen Gott“ und „Kommt herbei, singt dem Herrn“ nicht zu kurz.

Chormitglieder lockern Konzert in Ebermergen mit Anekdoten auf

Mit der Fantasie zu „Wie soll ich Dich empfangen“ stimmten die Bläser das Publikum auf die nahende Advents- und Weihnachtszeit ein. Mit großer Dynamik und facettenreicher Artikulation zelebrierte der Chor den typischen Klang. Aufgelockert wurden die musikalischen Darbietungen von heiteren Anekdoten der Chormitglieder, die auch einen Einblick in die Probenarbeit gaben.

Erich Falch gehört dem Posaunenchor seit 65 Jahren an

Das Konzert diente auch als Plattform für Ehrungen langjähriger Bläserinnen und Bläser. Christa Pachner wurde für 40 Jahre, Achim Widemann für 50 Jahre und Erich Falch für beeindruckende 65 Jahre aktiven Bläserdienst ausgezeichnet. Erich Falch hat somit fast den gesamten Werdegang des Chors in den unterschiedlichsten Besetzungen miterlebt und unter sämtlichen bisherigen Chorleitern musiziert. Die Jubilare erhielten Urkunden und Anstecknadeln des Verbands evangelischer Posaunenchöre in Bayern sowie ein kleines Präsent vom Chor selbst. Obmann Philipp Schönle betonte, dass ein Chor nur durch solch engagierte Mitglieder so lange Zeit bestehen könne. Alle Geehrten hätten gemein, dass sie sich durch Ihr vielfältiges über das Musikalische hinausgehende Engagement im und für den Posaunenchor auszeichnen und somit zum Erhalt desselben beitragen.

Ebenso wurde Chorleiter Paul Husel gebührend für seine hochwertige Arbeit gewürdigt. Er hat als ausgebildeter klassischer Ensembleleiter mit dem Chor innerhalb kurzer Zeit schon viel erreicht und die Zusammenarbeit mit ihm trägt nun die ersten Früchte. Pfarrerin Martin bedankte sich bei den Musikern. Die Gemeinde könne sich glücklich schätzen, einen so hervorragenden Chor zu haben, der hoffentlich noch viele Jahre mit seiner Musik begeistere. (AZ)