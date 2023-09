Das Buch "Ebermergener Schulgeschichten" wird präsentiert

Der Heimatgeschichtliche Verein Ebermergen bringt ein neues Buch heraus. Dieses wird am Sonntag, 17. September, präsentiert.

In Ebermergen existierte rund 400 Jahre lang eine Schule. Vor genau 50 Jahren, im September 1973 wurden dort letztmals Kinder eingeschult. Der Heimatgeschichtliche Verein Ebermergen bringt aus diesem Anlass ein Buch mit dem Titel "Ebermergener Schulgeschichten" heraus. Dieses wird am Sonntag, 17. September, präsentiert. Die Veranstaltung im Rahmen des Harburger Kulturherbsts beginnt um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus "Arche" in Ebermergen. Der Eintritt ist frei.

In dem Buch geht es um Kinder und Lehrer, Wissenswertes, lustige und traurige Ereignisse. Zum Inhalt gehören auch Zeugnisse aus fast 150 Jahren und Klassenfotos, die zum Teil aus dem 19. Jahrhundert stammen. In der Dorfschule wurden die Kinder aus Ebermergen, Brünsee und Marbach unterrichtet. Anfang der 1970er Jahre, als die Schullandschaft im Umbruch war, kamen auch Schüler aus Mauren, Harburg und Ronheim hinzu. Das Bild von den spielenden Kindern auf dem Schulhof entstand wohl in den 1950er oder 1960er Jahren.

Die "Ebermergener Schulgeschichten" sind erstmals bei der Präsentation und dann von Montag, 18. September, an im Dorflädle in Ebermergen, im Buchhaus Greno in Donauwörth und bei der Raiffeisen-Volksbank in Harburg erhältlich. Das Buch kostet 23 Euro.