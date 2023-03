Neues Stück des TSV Ebermergen: Die Oma treibt die Familie zur Verzweiflung

Die Theatergruppe des TSV Ebermergen spielt eine Komödie, die an die vermeintlich gute alte Zeit erinnert. Sechsmal hebt sich der Vorhang.

Beim TSV Ebermergen gibt es eine Abteilung, die ziemlich einseitig trainiert, nämlich nur die Lachmuskeln. Neben den sportlichen Übungsstunden wird in den nächsten Wochen deshalb auch wieder schallendes Gelächter in der Turnhalle zu hören sein. Die Spieler der Theatergruppe, unter der Regie von Monika Funk freuen sich riesig, dass sie endlich wieder spielen dürfen, und haben heuer ein Stück von Bernd Gombold mit dem passenden Titel "fast wie früher" ausgewählt. Die Zuschauer dürfen sich auf einen überaus lustigen Abend freuen und werden durch originelle Situationskomik in eine Zeit zurückversetzt, in der angeblich alles besser war.

"Liegt der Bauer müd im Bett, wird es mit den Knechten auch ganz nett", schwärmt die Oma in dieser Komödie. Zu ihren Zeiten war scheinbar noch was los auf dem Hof. Jetzt steht die Bauernfamilie Berger kurz vor dem Ruin. Der Hof macht nur noch Verluste, und es muss dringend eine Lösung zur Rettung her. Während der Ehemann eine millionenschwere Betriebserweiterung plant, will seine Frau lieber "Wohlfühl-Massagen in der Milchkammer" anbieten.

Die schwerhörige Oma treibt die Familie zur Verzweiflung

In der extrem angespannten Stimmung ist eine passende Lösung unvorstellbar. Zudem treibt die Tochter des Hauses, die die Liebhaber genauso schnell wechselt wie ihre Frisuren, ihre Mutter an den Rand Wahnsinns. Ein windiger Immobilienmakler wittert den großen Reichtum und will den Hof in ein gigantisches Touristenzentrum verwandeln. Als dann die vermeintlichen Testpersonen eintreffen und auch die "scharfe Gisela" vom Landwirtschaftsamt jeden anbaggert, um auf ihre Kosten zu kommen, läuft der normale Betrieb des Hofes total aus dem Ruder. Die Einzige, die Freude an dem ganzen Chaos hat, ist die schwerhörige Oma, die mit ihren Weisheiten aus der Vergangenheit den Rest der Familie zur Verzweiflung treibt … endlich ist wieder was los auf dem Hof. Das ist fast wie früher.

Die Aufführungen sind an folgenden Tagen in der Turnhalle des TSV Ebermergen: Ostermontag, 10. April (16 Uhr, Familienvorstellung), Samstag, 15. April (19.30 Uhr), Sonntag, 16. April (18 Uhr), Freitag, 21. April (19.30 Uhr), Samstag, 22. April (19.30 Uhr), und Sonntag, 23. April (18 Uhr).

Der Kartenvorverkauf hat im Dorflädle in Ebermergen (Telefon 09080/7493815) bereits begonnen. Außerdem gibt es Karten bei Monika Funk (Telefon 09080/2869, am Wochenende) oder online unter www.theater.tsv-ebermergen.de. (AZ)