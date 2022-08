Ebermergen

vor 48 Min.

Das neue "Grüne Zentrum" steht für den Wandel in der Landwirtschaft Nordschwabens

Das Forst-Agrar-Zentrum in Ebermergen ist komplett aus Holz und steht damit sinnbildlich für neue Wege und ein ökologisches Bauen angesichts von Energie- und Klimakrise. Das Gebäude wurde am Wochenende eingeweiht.

Plus Energiesparend, CO₂-neutral und aus regionalem Baustoff: Das Forst-Agrar-Zentrum in Ebermergen ist komplett aus Holz – und schlägt damit einen neuen Weg ein.

Von Bernd Schied

Offiziell heißt es zwar Forst-Agrar-Zentrum Nordschwaben (AFZ). Doch längst hat sich der Titel "Grünes Zentrum" eingebürgert. Es ist das neue Domizil des Maschinenrings im Landkreis Donau-Ries, des Landschaftspflegeverbandes sowie der nordschwäbischen Waldbesitzervereinigung und damit eine zentrale Geschäftsstelle für die Landwirtschaft der Region. Verkehrsgünstig an der Bundesstraße 25 in Ebermergen gelegen, steht das rein aus Holz gebaute Gebäude für einen Aufbruch in eine herausfordernde Zukunft von Landwirtschaft und Waldbesitzern. Wie beim Gebäude selbst, so werden auch diese Branchen angesichts der Krisen neue Wege wagen müssen.

