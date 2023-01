Den Kirchenchor in Ebermergen plagen Existenzsorgen

Der Kirchenchor in Ebermergen hat nach der Corona-Zwangspause mit Problemen zu kämpfen.

Den evangelischen Kirchenchor in Ebermergen plagen arge Personalsorgen. Wie die Verantwortlichen des Chors nun mitteilen, fehlen vor allem Männerstimmen.

Zum Jahreswechsel gab es nach der Corona-Zwangspause erst einmal Ehrungen für treue Mitglieder. Werner Wiedemann wollte 1994 eigentlich nur für einen verletzten Sänger einspringen. Daraus sind für den Tenor nun 28 Jahre geworden. Karl-Heinz Mayer ist sozusagen das musikalische Gegenstück mit seiner Bassstimme. Ebenfalls über 25 Jahre dabei ist Karin Häusler mit ihrer Altstimme. Lydia Horst wechselt je nach Bedarf zwischen Alt und Sopran und vertritt – wenn nötig – Chorleiterin Ida Rau.

Ehrungen beim Kirchenchor: (von links) Monika Funk, Karin Häusler, Karl-Heinz Mayer, Werner Wiedemann, Lydia Horst und Ida Rau. Foto: Claudia Frisch

Im Advent war in der Ebermergener Kirche erstmals ein reiner Frauenchor zu hören

Die Mitglieder des Chors freuen sich, dass das Singen wieder erlaubt ist, und haben mit den Proben begonnen. Leider hat der Ebermergener Kirchenchor – wie die meisten Chöre – mit massiven Nachwuchssorgen zu kämpfen. "Männerstimmen sind absolute Mangelware", heißt es in einer Mitteilung. Während die meisten Sänger zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen seien, hätten die Frauen durchgehalten und im Advent im Gottesdienst sogar ihre Premiere als reiner Frauenchor gegeben.

Nun müssen sich die Verantwortlichen nach eigenen Angaben aber ernste Gedanken machen, wie es weitergehen soll: "Singen ist scheinbar nicht mehr modern, obwohl ein Lied auf den Lippen uns doch immer positiv stimmt." Ein Wunschgedanke wäre, dass sich einfach zwei bis drei Sänger dazugesellen. Damit würde der Kirchenchor am Leben erhalten. Weiter heißt es dazu: "Was an kulturellem Angebot verloren geht, merkt man ja dann erst, wenn es keine Chöre mehr gibt." (AZ)