Dorfladen Ebermergen öffnet: Diese Aktionen gibt es zum Auftakt

In Ebermergen öffnet am Freitag das "Dorflädle". Für Besucherinnen und Besucher gibt es ein vielfältiges Programm.

Es hat viel länger gedauert als ursprünglich geplant, doch nun hat nach Angaben der "Dorflädle"-Verantwortlichen in Ebermergen "das Warten endlich ein Ende": Am Freitag, 8. Juni, startet die eigens gegründete Unternehmensgesellschaft (UG) den Dorfladen in der Ortsmitte. Dazu gibt es auch ein Eröffnungswochenende-Programm.

Das ist das Eröffnungsprogramm des Dorfladens in Ebermergen

Das Geschäft an sich wird am Freitag um 6 Uhr aufgesperrt. Von 11 Uhr an gibt es vor dem Laden unter der Linde einen Imbiss, um 14 Uhr folgt der offizielle Teil, von 14.30 Uhr an werden Kaffee und Kuchen angeboten und von 15 Uhr an sind diverse Aktionen für Kinder geplant. Am Samstag steht von 6 bis 12 Uhr ein Weißwurstfrühstück an und von 10 bis 15 Uhr wird gezupftes Schaffleisch ("pulled sheep") angeboten. Zudem werden an einem Infostand des Arbeitskreises Dorflädle den Anteilseignern ihre Urkunden ausgehändigt. (AZ)