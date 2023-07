Ebermergen

Dorfladen in Ebermergen besteht seit einem Jahr

Seit einem Jahr besteht das "Dorflädle" in Ebermergen. Die Unternehmensgesellschaft (UG), die den Laden betreibt zieht eine erste Bilanz und feiert das Ereignis am Samstag, 8. Juli, mit einem Fest in der Ortsmitte.

Nach langen Bemühungen und viel Arbeit gelang es einem Arbeitskreis im Sommer 20222, einen Dorfladen auf die Beine zu stellen. In Ebermergen mit seinen rund 1000 Einwohnern existierte kein Lebensmittelgeschäft mehr. Die Initiatoren wollten zum einen die Nahversorgung sicherstellen und zum anderen einen sozialen Treffpunkt schaffen. Dies gelang am Ende mit hoher Eigenleistung, denn ein finanzieller Zuschuss kam praktisch nur vom Amt für ländliche Entwicklung. Für das nötige Grundkapital sorgten rund 300 Personen, die insgesamt 633 Anteile zu je 200 Euro zeichneten. Damit standen 126.600 Euro zur Verfügung.

