Dorfstiftung in Ebermergen unterstützt seit 25 Jahren Vereine und Familien

Plus Die Dorfgemeinschaftsstiftung in Ebermergen kann dank einer Aktion ihr Vermögen erhöhen. Der Vorstand zieht Bilanz für 25 Jahre.

Die Dorfgemeinschaftsstiftung Ebermergen kann dank einer Spendenaktion nun regelmäßig ihr Grundstockvermögen und die Kasse für Notfälle etwas aufstocken. Dies berichtete Stiftungsvorstand Alexander Beck im Rahmen der Bürgerversammlung.