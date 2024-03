Ebermergen

09:18 Uhr

Fastenprediger kürt alle Ratsmitglieder zu Bürgerbeauftragten

Zu "Bürgerbeauftragten" hat Bruder Barnabas in Ebermergen sämtliche Mitglieder des Harburger Stadtrats - hier Bürgermeister Christoph Schmidt - ernannt.

Plus Beim Starkbierfest in Ebermergen verleiht Bruder Barnabas reihenweise Ernennungsurkunden. Lob für den Bürgermeister, Tadel für die Bank und ein kritischer Blick nach Donauwörth.

Von Wolfgang Widemann

Normalerweise dürfen sich die Mitglieder des Harburger Stadtrats beim Starkbierfest in Ebermergen darauf einstellen, von Alexander Beck alias Bruder Barnabas die Leviten gelesen zu bekommen. In diesem Jahr erhielten die Kommunalpolitiker zur allgemeinen Überraschung und Gaudi aus den Händen des Redners jedoch feierlich Urkunden überreicht. Der Prediger ernannte Bürgermeister Christoph Schmidt und die übrigen Ratsmitglieder allesamt zu "Bürgerbeauftragten".

Beck ließ sich dabei von einer Entscheidung des Ministerpräsidenten Markus Söder inspirieren. Der kürte im vorigen Jahr den Donauwörther Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler zum Bürgerbeauftragtem der bayerischen Staatsregierung. In dieser Funktion soll Fackler Themen der Bürger einbringen, den Dialog mit Bürgern und Behörden suchen sowie "Vertrauen verbessern". Der Prediger dazu: "Naiv, wie ich bin, dachte ich immer, alle von der Bevölkerung gewählten Stadträte oder Abgeordneten sind Vertreter beziehungsweise Beauftragte der Bürgerinnen und Bürger." Vielleicht würde es was bringen, die mehr als 20 Harburger Ratsmitglieder kollektiv ganz offiziell zu "Bürgerbeauftragten" zu machen: "Dann müsste ja richtig was vorwärtsgehen." Auf den Urkunden heißt es, die Ratsmitglieder seien "berechtigt, sich 24 Stunden pro Tag für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Harburg und ihrer Ortsteile zu engagieren".

