Gefährliches Liebesspiel endet bei Ebermergen auf der Bundesstraße

Polizisten entdecken einen unbeleuchteten Lkw mitten auf der Fahrbahn der Bundesstraße. Als sie der eigenartigen Situation nachkommen, stoßen sie auf eine unerwartete Erklärung.

Gefährliches Liebesspiel in der Nacht zum Sonntag auf der B 25 nahe Ebermergen: Gegen 0.40 Uhr bemerkten zwei Polizeibeamte der PI Donauwörth im zweispurigen Bereich der Bundesstraße auf Höhe des Parkplatzes bei Ebermergen einen gänzlich unbeleuchteten Lkw, der dort mitten auf der Fahrbahn stand. Sie überprüften den Laster und stellten fest, dass dieser wohl zunächst ordnungsgemäß auf dem Parkplatz neben der Bundesstraße geparkt war.

Von dort setzte sich das Fahrzeug allerdings offensichtlich in Bewegung, während in der Führerkabine der der 37-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Partnerin beim „Liebesspiel“ zugange waren. Der Lkw rollte über den leicht abschüssigen Parkplatz auf die Fahrbahn der B 25 und blieb dort stehen. Diese „Ortsveränderung“ bemerkte das Paar augenscheinlich erst, als diese durch die Polizei auf den ungewöhnlichen Abstellort ihres Lasters angesprochen wurden. Die Beamten unterstützen den Fahrer noch dabei, seinen Lkw wieder ordnungsgemäß abzustellen und ließen dann "das Pärchen in seinem Glück wieder alleine", so heißt es im Pressebericht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch diese Aktion weder gefährdet noch geschädigt. (AZ)