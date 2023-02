Gefahr durch großen Biberdamm im Reisbach in Ebermergen?

Plus Biber haben in Ebermergen einen stattlichen Damm gebaut. Anwohner und Kommune fürchten eine Flutwelle.

Seit Jahren bauen Biber im Reisbach in Ebermergen immer neue und immer größere Dämme. Die sind inzwischen bis zu vier Meter hoch. Weil Anlieger - und auch die Stadt - eine Gefahr befürchten, hat die Kommune die zuständigen Behörden eingeschaltet.