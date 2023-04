Ebermergen, Glen Arm

Ein Käse namens Ebermergen erinnert an die Herkunft der Prigels

Die Familie Prigel stellt in ihrer Molkerei (Creamery) in den USA diesen Käse namens "Ebermergen" her.

Plus Vor 170 Jahren verließ ein gewisser Johann Matthäus Prügel seinen Heimatort Ebermergen und zog in die USA. Wie seine Nachkommen auf diese Wurzeln verweisen.

Ein Tourist aus Nordschwaben dürfte sich kaum dorthin verirren. Ein paar Kilometer nördlich der Stadt Baltimore im Bundesstaat Maryland prägen Wiesen und weidende Rinder die hügelige Landschaft. Sehenswürdigkeiten gibt es dort eigentlich keine. In der Gemeinde Glen Arm übt höchstens eine Farm samt Molkerei und Hofladen mit Imbiss eine gewisse Anziehungskraft auf die Menschen aus der Umgebung aus. Beim Blick ins Kühlregal würde sich der Besucher aus der bayerischen Ferne verwundert die Augen reiben. Der Familienbetrieb bietet einen Käse namens " Ebermergen" an. Wie kann denn das sein? Steht hier wirklich das Dorf im Donau-Ries-Kreis Pate?

Die Spurensuche führt zu einem Mann, der vor exakt 200 Jahren auf die Welt kam: Johann Matthäus Prügel. Er war ein Ebermergener. Die Familie lebte seit 1816 in einem Haus in der Fischergasse, das noch heute steht. Prügel wurde dort im April 1823 geboren. Er besuchte die Schule in Ebermergen, bekam ein ordentliches Abschlusszeugnis ausgestellt. Er erlernte den Beruf des Schuhmachers. Sein Vater starb 1842, seine Mutter 1846. Das Anwesen übernahm seine Schwester mit ihrem Verlobten.

