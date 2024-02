Hoher Schaden bei Unfall an Engstelle unter Bahnbrücke

In Ebermergen stoßen zwei Autos recht heftig zusammen. Verursacher des Unfalls ist laut Polizei ein 63-Jähriger.

An der Engstelle der Badgasse unter der Bahnbrücke in Ebermergen hat es am Mittwoch recht heftig gekracht. Der Schaden ist hoch.

Um 10.50 Uhr, so teilt die Polizei mit, war ein 63-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Schäfgasse unterwegs. Im Bereich der Bücke hatte der Mann den Schildern zufolge den Vorrang des Gegenverkehrs zu beachten. Obwohl von der anderen Seite ein 47-Jähriger mit seinem Pkw nahte, fuhr der 63-Jährige los und prallte mit seinem Wagen nahezu frontal gegen den anderen Wagen.

Beide Männer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Bei dem Unfall entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. (AZ)