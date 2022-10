Ebermergen

06:00 Uhr

Jetzt auch Nachtschichten an der Bahn-Baustelle in Ebermergen

An der Bahn-Baustelle in Ebermergen wird in diesen Tagen rund um die Uhr gearbeitet. Bald sollen dort wieder Züge fahren.

Plus Bei Bauarbeiten an Bahnstrecke Donauwörth - Nördlingen drängt die Zeit. Deshalb wird jetzt in Ebermergen rund um die Uhr gearbeitet. Auch Restauratoren sind vor Ort.

Von Wolfgang Widemann

Die Zeit drängt. In gut zwei Wochen sollen die Züge auf der Strecke Donauwörth - Nördlingen wieder rollen. Noch fehlt aber in Ebermergen auf einer Länge von rund 300 Metern das Gleis. Im Bereich der Brückenbaustelle wird deshalb unter Hochdruck gearbeitet. Seit Donnerstag sogar Tag und Nacht.

