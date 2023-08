Lastwagen prallt auf Umleitungsstrecke gegen Verkehrsspiegel

Die kurzzeitige Sperrung der B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen führt zu Umleitungsverkehr und einer Unfallflucht.

Bei der kurzzeitigen nochmaligen Sperrung der B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen am Mittwoch in Ebermergen hat sich auf der Umleitungsstrecke ein Unfall ereignet. Der Lkw-Fahrer, der ihn verursachte, kümmerte sich nicht weiter darum. Der Polizei zufolge stieß der Sattelzug gegen 14.15 Uhr in der Langgasse gegen einen Verkehrsspiegel. An diesem entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

Lesen Sie dazu auch