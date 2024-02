Lkw schneidet Kurve: Unfall in Ebermergen

In der Ortsdurchfahrt von Ebermergen kommen sich ein Lastwagen und ein Auto in die Quere.

In Ebermergen sind sich am Montagmorgen ein Lastwagen und ein Auto in die Quere gekommen. Es passierte ein Unfall, der mit schätzungsweise 5000 Euro Sachschaden abging.

Wie die Polizei meldet, schnitt ein 57-Jähriger um 8.30 Uhr mit seinem Sattelzug die Kurve in der Langgasse am Spielplatz in der Ortsmitte. Der Auflieger prallte gegen einen Pkw, mit dem eine 67-Jährige entgegenkam. Die Frau blieb unverletzt. Die Beamten zeigten den Lkw-Fahrer an. (AZ)