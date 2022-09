Ebermergen

09:54 Uhr

Mehr Parkplätze und Toiletten an der B25 bei Ebermergen

Weil der Parkplatz an der B25 zwischen Harburg und Ebermergen neu ausgebaut wird, ist eine der beiden Fahrspuren in diesem Bereich voraussichtlich bis Ende Oktober gesperrt.

Plus An der B25 bei Ebermergen ist eine Baustelle nun fertig, die nächste hat bereits begonnen. Die Maßnahmen verschlingen eine Millionensumme.

Von Wolfgang Widemann

Die eine Baustelle an der B25 bei Ebermergen ist fertig, die nächste hat schon begonnen. Auf dem Parkplatz an der "Rauhen Bürg" östlich des Dorfs stehen nun mehr Stellplätze für Lastwagen zur Verfügung. Gleiches soll auf dem Parkplatz zwischen Harburg und Ebermergen geschehen. Zudem wird der Pendlerparkplatz an der südlichen Anschlussstelle von Ebermergen deutlich vergrößert.

