Ebermergen/Mündling

18:00 Uhr

Fußballer aus Ebermergen und Mündling/Sulzdorf fusionieren

Ebermergens Spielertrainer Stefan Falch (vorne in Blau) wird das Team auch nach der Fusion führen – gemeinsam mit einem Trainer der FSG Mündling-Sulzdorf.

Plus In der Region bahnt sich eine weitere Spielgemeinschaft an. Warum die Kicker des TSV Ebermergen und der FSG Mündling/Sulzdorf zusammengehen.

Artikel anhören Shape

Die Zahl der Fußball-Teams im Donau-Ries-Kreis verringert sich weiter. Von der Saison 2023/24 an bilden der TSV Ebermergen und die FSG Mündling/Sulzdorf eine Spielgemeinschaft (SG). Dies gab Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter Tobias Tusch in der Generalversammlung des TSV bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen