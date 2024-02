Ebermergen

17:26 Uhr

Schützen ziehen ins ehemalige Bankgebäude in Ebermergen

Plus Jetzt ist klar, wie das frühere Gebäude der Raiffeisen-Volksbank in Ebermergen künftig genutzt wird. Noch sind einige Details zu klären.

Von Wolfgang Widemann

Was passiert mit dem ehemaligen Bankgebäude in Ebermergen? Diese Frage hat in den vergangenen Monaten viele Menschen beschäftigt. Nun gibt es eine Antwort. Der Harburger Bürgermeister Christoph Schmidt verkündete in der Bürgerversammlung im Ortsteil von einem Beschluss des Stadtrats.

Die Situation ist folgende: Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth schloss ihre Filiale in Ebermergen und bot auch gleich einen Verkauf des Gebäudes im Reismühlenweg an. Der Schützenverein Rote Rose Ebermergen befindet sich auf der Suche nach einem neuen Vereinsheim, da er das bisherige für nicht mehr zeitgemäß und zu klein hält. So kam die Idee auf, die Schützen könnten in das Bankgebäude umziehen. Die Stadt kaufte das zweistöckige Bauwerk, auch weil über einen Teil des dazugehörigen Grundstücks eine Zufahrt zum direkt anschließenden Feuerwehrhaus führt.

